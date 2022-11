Dit is de nieuwe Honda Accord

Honda trekt het doek van zijn nieuwe Accord: een auto die niet naar Nederland komt, maar op de Amerikaanse markt nog altijd van groot belang is. De nieuwste en elfde generatie groeide iets ten opzichte van zijn voorganger en wordt gekenmerkt door een behoorlijk rustig lijnenspel. Vanbinnen werd-ie uiteraard ook vernieuwd, zodat de sedan weer in de pas loopt met het overige aanbod in de Honda-stal.

Het uiterlijk van de nieuwe Honda Accord is na het eerder oprakelen van de patentplaten en de teasers die het merk al vrijgaf eigenlijk geen verrassing. De Japanners kozen ervoor om de auto een stuk rustiger te tekenen dan de vorige generatie van de Accord, die in 2017 op de markt kwam. Zo kent de zijkant van de auto eigenlijk maar twee lijnen: eentje die van voor naar achter en boven de handgrepen langsloopt, en eentje die ter hoogte van de wielnaven over het onderste gedeelte van de deuren loopt. Ook de voor- en achterkant van de elfde generatie Accord huizen vooral rechte, horizontale lijnen die de auto breed doen ogen. Op de achterkant zien we een lichtstrip zitten, want die kan anno 2023 - wanneer de auto op onder meer de Amerikaanse wegen verschijnt - natuurlijk niet ontbreken.

Hetzelfde geldt voor het digitale instrumentarium dat we aan de binnenkant van de nieuwe Accord vinden en dat de analoge tellers van de vorige generatie vervangt. Naast het scherm voor de neus van de bestuurder, zien we ook een 12,3-inch groot scherm bovenop de middenconsole. Dat maakt onderdeel uit van de rijkere uitrustingsniveaus, want standaard monteert Honda een kleiner exemplaar. Groot of klein, toegang bieden tot Android Auto en Apple Carplay doet het. Ook is de nieuwe Accord de eerste Honda die gebruikmaakt van Google's diensten voor het info-gedeelte van het infotainmentsysteem.

Onder het in het midden geplaatste scherm bevindt zich het optisch over de gehele breedte van het dashboard lopende ventilatierooster en daar weer onder huizen de fysieke knoppen voor de climate control. De Accord kent zodoende dezelfde strakke dashboardlay-out als Honda's andere recent gelanceerde producten, zoals de Integra en de hier ook leverbare Civic.

Honda Accord 'e:HEV'

Honda levert de nieuwe Accord in de Verenigde Staten vanaf volgend jaar in zes uitvoeringsniveaus. De goedkoopste twee daarvan gaan gepaard met een 1,5-liter grote viercilinder turbomotor die 195 pk en 260 Nm koppel voortbrengt en gekoppeld is aan een CVT. De duurdere vier hebben een hybride-aandrijflijn aan boord: een 2-liter viercilinder met Atkinsonloop die samenwerkt met twee elektromotoren. Die bijzondere krachtcentrale is vergelijkbaar met de e:HEV-aandrijflijn die je in Nederland in de Civic krijgt. In de Accord is-ie alleen goed voor een stukje meer vermogen en koppel: 207 pk en 335 Nm. Honda verwacht dat ongeveer 50 procent van de op de Amerikaanse markt verkochte Accords een hybride zal zijn.

Voor de rest grijpt Honda de generatiewissel aan om de Accord weer helemaal up-to-date te brengen op het gebied van rij-assistentiesystemen. Alles wat je tegenwoordig mag verwachten zit er wel op, al geldt dat natuurlijk vooral wanneer je spreekt over de duurdere uitrustingsniveaus. Het infotainmentsysteem is er één van Honda's nieuwste soort en stuurt naar wens het optionele Bose-audiosysteem aan. Verder kunnen Honda-klanten kiezen uit het gebruikelijke: verschillende kleuren bekleding, wielen met een diameter van 17 tot 19 inch en een keur aan luxe-items als stoelventilatie en een verwarmde achterbank.

De nieuwe Honda Accord wordt gebouwd in Marysville in Ohio, waar het merk al 40 jaar lang Accords produceert. Er rolden er al meer dan 12,5 miljoen van de band. De Amerikaanse markt is dan ook veruit de belangrijkste voor de Accord, al wordt het model in de meeste andere markten ook geleverd. De nieuwe komt in ieder geval niet naar Zuid-Amerika en ook niet naar Europa, dus aan onze neus gaat-ie voorbij.