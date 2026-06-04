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De elektrische Volvo EX90 krijgt een nieuwe topuitvoering

Ultra Executive Edition

Lars Krijgsman
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De elektrische Volvo EX90 krijgt een nieuwe topuitvoering. Een stap boven de Ultra-uitvoering staat voortaan de Ultra Executive Edition.

De Volvo EX90 krijgt er een uitvoering bij: de Ultra Executive Edition. Dat is niet zomaar een uitvoering, maar de nieuwe topversie. Hij is dan ook enkel te krijgen in combinatie met de twee dikste van de drie aandrijflijnen: de 456 pk sterke Twin Motor en de 680 pk sterke Twin Motor Performance.

De Ultra Executive Edition heeft de uitrusting van wat voorheen de topversie was: de Ultra. Daar voegt de Ultra Executive Edition een uitgebreid audiosysteem van Bowers & Wilkins, luchtvering, 22-inch lichtmetaal, nappalederen bekleding en geventileerde voorstoelen aan toe.

De Volvo EX90 Twin Motor kost als Ultra Executive Edition minimaal €102.995. De sterkere Twin Motor Performance staat voor €108.495 op de prijslijst. Daarmee zijn ze €3.500 duurder dan de Ultra-uitvoeringen, terwijl je voor €8.400 aan extraatjes krijgt. Tel uit je winst.

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