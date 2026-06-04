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Peugeot Mulhouse fabriek
 
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Stellantis investeert miljard in Franse Peugeot-productie

Drie nieuwe STLA One-modellen

Jan Lemkes
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Met de nieuwe plannen van Stellantis zou je bijna gaan denken dat het autoconcern Europa heeft opgegeven, maar dat is zeker niet het geval. Stellantis investeert een miljard in het uitbreiden van de Franse productie, met name voor Peugeot.

In totaal moet de Europese productiecapaciteit van Stellantis met maar liefst 800.000 voertuigen worden teruggeschroefd. Niet omdat het Amerikaans/Europese autoconcern dat wil, maar omdat er overcapaciteit is en er simpelweg geld moet worden bespaard. Toch meldt Stellantis nu ook dat er een miljard euro wordt geïnvesteerd in de Franse fabriek in Mulhouse. Dat moet geen capaciteitsgroei opleveren – daarvan heeft Stellantis immers al meer dan zat – maar maakt die fabriek wel klaar voor de komst van drie nieuwe Peugeot-modellen op het nieuwe STLA One-platform in 2029. Het gaat om drie C-segmenters die ongetwijfeld dicht bij elkaar liggen en volledig elektrisch of hybride worden aangedreven. Dat klinkt als vervangers van de 308, 3008 en 408, want in 2029 zijn we immers weer een paar jaar verder.

Dat uitgerekend Peugeot profiteert van deze kapitaalinjectie, past overigens wel degelijk in de bredere Stellantis-plannen. Peugeot is namelijk één van de merken met een voortrekkersrol binnen Stellantis, net als Jeep, Ram en Fiat. Opel, Citroën en de andere merken hobbelen er dus een beetje achteraan, terwijl Stellantis zich ook gaat richten op de Chinese merken Leapmotor en Dongfeng middels samenwerkingen.

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