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Nieuws

Elektron Quasar: dik 2.400 pk op nog geen 1.500 kilo

Duits elektrogeweld

Lars Krijgsman
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Ruim vijf jaar geleden gaf het Duitse Elektron Motors de schetsen vrij van een extreme elektrische supercar met een excessief vermogen van 2.300 pk. Lang bleef het stil rond Elektron, maar de beloofde extremist is er nu toch echt. En hij is sterker dan beloofd.

Maak kennis met de Elektron Quasar. Dat hij daadwerkelijk gebouwd is, is enigszins verrassend. Het komt immers geregeld voor dat met veel bombarie aangekondigde supercars met buitenissige vermogens de conceptuele fase nooit verlaten. Wat het is: een elektrische sportieveling met vier elektromotoren en een systeemvermogen van maar liefst 2.413 pk. Daarmee is de Quasar nog krachtiger dan aanvankelijk werd aangekondigd. In 2021 sprak Elektron nog van 2.300 elektropaarden. 

De Quasar heeft een carrosserie die is opgetrokken uit koolstofvezel en dat draagt ongetwijfeld bij aan het voor een EV van dit kaliber lage gewicht van 1.427 kilo. Hoe rap de Quasar is, weten we nog niet. Wel durven we zeker te zeggen dat de Elektron Quasar niets te maken heeft met de gelijknamige concept-car van Peugeot uit 1984.

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Elektrische Auto Supercars & Sportscars

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