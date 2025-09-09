Hyundai heeft al een uitgebreid arsenaal elektrische modellen en daar komt er binnenkort eentje bij: de Hyundai Ioniq 3. Met deze Hyundai Concept Three blikken de Koreanen vooruit op wat je misschien wel als de Kia EV3 van Hyundai kunt zien.

Aan elektrische modellen heeft Hyundai bepaald geen gebrek. Je kunt bij het merk terecht voor de even aaibare als kleine Inster, maar ook voor de ruimere Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9. De modellen die op een puur voor elektrische modellen ontwikkeld platform hangen aan het Ioniq-label. De Inster is er in Europa alleen als EV, maar bestaat onder meer in thuisland Zuid-Korea ook met verbrandingsmotoren en is dus niet lid van de Ioniq-familie. De Hyundai Kona Electric is dat evenmin, dat is immers een elektrische variant van de Kona die er ook als als Hybrid is. In het Kona-segment komt Hyundai met een nieuw elektrisch model. Dat wordt wél een zogenoemde dedicated EV en met deze Hyundai Concept Three geeft het daar al een speelse vooruitblik op.

Dat dit studiemodel Concept Three heet, kan maar één ding betekenen. Inderdaad: dit is het voorproefje op de Hyundai Ioniq 3. De Concept Seven was immers een voorbode van de auto die je nu als Ioniq 9 kent. Van de Concept Three geeft Hyundai al tot op de millimeter nauwkeurige afmetingen vrij en die zijn ongetwijfeld meer dan indicatief voor de productieversie. Hij is 4,29 meter lang, 1,97 meter breed en 1,47 meter hoog. De wielbasis van het Tungsten Gray gespoten studiemodel: 2,72 meter.

De positionering van de Hyundai Ioniq 3 wordt enigszins bijzonder. Hij komt wat afmetingen betreft vrij dicht op de Kona Electric te zitten. Die is 4,35 meter lang en heeft een wielbasis van 2,66 meter. Concreter: de Ioniq 3 wordt zo'n 5 centimeter korter dan de Kona Electric, maar heeft wel zes centimeter meer tussen de voor- en achteras. We kunnen ook niet om de Kia EV3 heen. Dat zustermodel is zo'n vier centimeter korter dan de Ioniq 3 en heeft vier centimeter minder tussen de voor- en achteras. Dat maakt het de dedicated EV van Hyundai-Kia die het dichtst bij de Ioniq 3 in de buurt komt.

Techniek en design

De Hyundai Concept Three oogt zoals het een studiemodel betaamt lekker spannend. Hij heeft sportief ogende lichtmetalen wielen, een sterk aflopende daklijn die gecombineerd wordt met een sterk oplopende schouderpartij en een vrij vlak liggende achterruit met eronder een transparante achterspoiler. Veel hiervan ga je in de praktijk terugzien, maar dan in minder uitgesproken mate. Onlangs zagen we de productieversie van dit studiemodel al - ingepakt met camouflagemateriaal - voorbij komen. Wie zich de Hyundai Veloster nog voor de geest kan halen - dat kun je! - krijgt bij het zien van het silhouet van de Concept Three vast weke knietjes.

We mikken erop dat onder het koetswerk van de productieversie straks een variant van het E-GMP-platform zit. Die modulaire EV-basis brengt 400 volt-boordspanning, 58,3 kWh en 81,4 kWh NMC-accu's en 204 en - nog niet in Nederland - 313 pk sterke aandrijflijnen. Voor de Ioniq 3 zetten we in op vergelijkbare hardware, al betekent dat niet dat de specificaties identiek zullen zijn aan die van neefje EV3. De Kona is er momenteel met 48,4-kWh en 65,4-kWh accu's en is 156 pk of 218 pk sterk. Met name wat bereik, efficiëntie en laadsnelheid betreft moet de Ioniq 3 de Kona Electric overtreffen.

Van elk model een elektrische versie in Europa

Op het beurspodium van de IAA spreekt Hyundai een belofte uit. In 2027 heeft het merk 'van elk model een elektrische versie'. Dat betekent dat de i10 voor die tijd verdwijnt óf een elektrisch alternatief krijgt. Reken dus op een boel nieuwkomers de komende jaren. Daaraan heeft Hyundai in ieder geval geen tekort. Het zegt tot en met 2030 maar liefst maar liefst 21 nieuwe elektrische wereldauto's te presenteren. Met een wereldauto doelt Hyundai op een model dat in een groot aantal markten wordt verkocht. Ongetwijfeld komt een groot deel daarvan ook onze kant op.