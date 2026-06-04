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Zeekr 7X Business Edition
 
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Meer spullen, meer bereik: Zeekr 7X Long Range Business Edition

Het wachten is op de Long Range Business Core Privilege Edition RWD AWD

Jan Lemkes
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De Zeekr 7X was er al als Business Edition en als Long Range RWD, maar nu is hij er ook als Business Limited Edition RWD. Alles in één dus, inclusief het voordeel.

De Zeekr 7X kent een vrij uitgebreid aanbod als het om aandrijflijnen en uitrustingen gaat. In onze duurtestgarage staat bijvoorbeeld een razendsnelle en afgeladen Privilege AWD die inclusief luchtvering en automatische deuren dik 68.000 euro kost, maar het feest begint al bij minder dan 50 mille. Dat maakt die Business Edition voor veel meer leaserijders bereikbaar, hoewel je dan wel genoegen moet nemen met minder luxe en een actieradius van ‘slechts’ 480 kilometer.

Als compromis is er nu de Long Range Business Edition RWD. Die combineert de grote accu van de bestaande Long Range RWD met de uitrusting van de Business Edition, maar voegt er ook nog standaard het Advanced Cockpit Pack van €1.400 aan toe. Daarmee heeft hij een extra dik audiosysteem en een head-up display.

Samen met de standaard 20-inch-wielen en de standaard Tech Grey-lakkleur levert dat volgens Zeekr een voordeel van €5.200 op, al komen wij zelfs tot €6.200 en zien we dus vast iets over het hoofd. Hoe dan ook: de Zeekr 7X Long Range Business Edition RWD kost €54.990, sprint in 6 tellen van 0 naar 100 en heeft een rijbereik van 615 kilometer. Dat is scherp, al was het maar omdat de minder riant uitgeruste reguliere Long Range RWD al €1.000 meer kost. Business Edition-kopers moeten alleen niet van kleur houden: naast het grijs is alleen zwart een optie.

Signalement

Merk Zeekr
Model 7X Long Range RWD
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 55.990

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 310 kW / 421 pk
Maximaal koppel 440 Nm
Accu capaciteit (bruto) 100 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.787 mm / 1.930 mm / 1.650 mm
Wielbasis 2.925 mm
Massa leeg 2.315 kg
Laadvermogen 495 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.000 kg / 750 kg
Banden 255/50R19Prijzen
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 6,0 s
Stroomverbruik (WLTP) 17,7 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 615 km
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