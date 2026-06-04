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Volvo ES90
 
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Flink voordeel voor Volvo ES90 met ruim 660 kilometer rijbereik

€5.715 winst

Lars Krijgsman
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De Volvo ES90 is er met diverse aandrijflijnen, waarvan de minst potente al een rijbereik van ruim 660 kilometer biedt. Het is die Volvo ES90 Single Motor Extended Range die dankzij een nieuwe uitvoering flink voordeel biedt.

De Volvo ES90 is er als Twin Motor met 449 pk en als Twin Motor Performance met maar liefst 680 pk. Beide varianten hebben een 106-kWh accu die de elektrische liftback een rijbereik geeft van 701 kilometer. Voor wie dergelijke vermogens te veel van het goede zijn en ook met een kleiner, maar nog altijd riant rijbereik af kan, biedt de ES90 Single Motor Extended Range uitkomst. De meest bescheiden gemotoriseerde Volvo ES90 is met 333 pk bepaald geen slapjanus en komt met zijn 92-kWh accu 664 kilometer ver. Het is die Volvo ES90 Single Motor Extended Range die een voordelige uitvoering krijgt: de Plus Business Edition.

De Plus Business Edition kost €69.995 en is daarmee €3.000 goedkoper dan de reguliere Plus-uitvoering. Voor minder geld biedt die Plus Business Edition niet minder, maar meer. Hij borduurt voort op de uitrusting van de Plus-uitvoering en vult die aan met extra verwennerij. Zo krijg je niet alleen geventileerde voorstoelen, maar ook een geventileerde achterbank. Daar betaal je normaliter €1.420 extra voor. De Plus Business Edition is leverbaar in de kleuren Onyx Black, Denim Blue, Vapour Grey en Forest Lake. Voor Onyx Black, Denim Blue en Forest Lake betaal je normaal gesproken €1.295 extra. Met andere woorden: het totale prijsvoordeel loopt op tot wel €5.715 als je voor een van die normaliter optionele kleuren gaat.

Hoewel de naam van de uitvoering wellicht anders doet vermoeden, is de Plus Business Edition beschikbaar voor zowel particulieren als zakelijke rijders.

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