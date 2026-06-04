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Ook Nissan biedt nu 10 jaar garantie

En dat op ‘Renaults’

Jan Lemkes
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Waar vind je een Renault met 10 jaar fabrieksgarantie? Bij Nissan! Dat is misschien een beetje flauw, maar brengt voor kopers van de Micra én andere Nissan-modellen wel een groot voordeel met zich mee.

Onder de naam Nissan More biedt Nissan gratis meer garantie. Af-fabriek krijg je op een Nissan 3 jaar garantie, maar Nissan Nederland rekt dat op tot 10 jaar of 200.000 kilometer. Nissan More geldt voor alle nieuwe Nissans, van de op de Renault 5 gebaseerde Micra tot de X-trail. Zelfs bestaande en dus al gebruikte Nissans kunnen ervoor in aanmerking komen. Wel hoort er uiteraard bij dat het onderhoud volgens voorschrift en bij de officiële Nissan-dealer wordt uitgevoerd. De dekking wordt dan telkens verlengd tot de volgende onderhoudsbeurt.

8 of 10 jaar garantie wordt in rap tempo de norm in autoland, al horen er wel steevast voorwaarden bij. Toyota en Lexus begonnen met 10 jaar garantie, Kia en Suzuki volgden en bij een merk als Mitsubishi krijg je tot 8 jaar garantie. In alle gevallen is de garantie opgebouwd uit een aantal jaren fabrieksgarantie plus een periode aanvullende garantie, met als voorwaarde dat de auto in kwestie strikt volgens voorschriften en bij de dealer wordt onderhouden.

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