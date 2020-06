Nieuwe dieselversie voor BMW X7

Onlangs voerde BMW diverse kleine updates door op nagenoeg zijn complete modellengamma. Dit aanpasfestijn luidde voor de X7 onder meer de komst in van een nieuwe dieselversie: de xDrive40d. AutoWeek heeft z'n vanafprijs.

De xDrive40d is een 340 pk en 700 Nm sterke 3,0-liter grote zes-in-lijn die is uitgerust met mild-hybrid techniek. De machine, die ook in de X5 en X6 ligt en in de 7-serie komt, is dankzij het 48V-systeem in staat tijdelijk 11 pk extra te leveren. Schakelen gaat met een achttraps automaat. In 6,1 tellen dendert de X7 xDrive40d naar een snelheid van 100 km/h. De X7 xDrive40d heeft een vanafprijs van €124.811. Ook is de X7 xDrive40d er als Design Edition Pure Exellence, een versie die een vanafprijs heeft van €130.318,54. Voor de X7 xDrive40d met M Sportpakket vraagt BMW €141.420.

Interessant hierbij: de reeds bestaande 265 pk sterke xDrive30d, die in tegenstelling tot bij auto's als de X5 en X6 in de X7 nog niet is uitgerust met mild-hybrid techniek, verdwijnt in zijn huidige vorm waarschijnlijk binnenkort van de Nederlandse leveringslijst. Deze keert mogelijk later in aangescherpte vorm, dus met 48V mild-hybrid systeem, terug naar de X7.