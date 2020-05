Back to Basics: BMW X7

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hij is dik 5,15 meter lang, zo hoog als een gemiddelde Nederlandse man lang is, 2.345 kg zwaar en 265 pk sterk. Of de uitrusting van de minst dure BMW X7 ook zo ruim bemeten is, zoeken we vandaag uit.

BMW X7 xDrive 30d - €118.728

Jawel: de allervoordeligste BMW X7 kost net geen 120.000 euro. Een gigantisch bedrag, waarmee de grootste SUV van BMW daadwerkelijk een hogere instapprijs heeft dan de 7-serie die tot zijn komst als absoluut topmodel gold. Bij de X7 krijg je voor de basisprijs een fijne zescilinder dieselmotor onder de kap, die de auto met z’n 265 pk en 620 Nm in 7 tellen op ontspannen wijze naar de 100 sleurt. XDrive-vierwielaandrijving is bovendien even standaard als de fijne achttrapsautomaat.

Reden om door te sparen voor een dikkere motor is er daarmee rationeel bezien eigenlijk niet, al is dat in dit segment eigenlijk geen argument. Voldoende is hier immers vaak niet goed genoeg, dus een kale X7 zullen we in het echt hoogstwaarschijnlijk nergens aantreffen.

Wie toch de allersimpelste uitvoering bestelt, krijgt een X7 xDrive30d zonder verdere toevoegingen. De enorme SUV wordt zonder meerprijs naar keuze uitgevoerd in wit of zwart. Ook 20-inch lichtmetaal is gewoon standaard, net als sierlijsten rond de zijruiten in ‘aluminium zijdeglans’, verschillende chroom-accenten en adaptieve ledkoplampen en led-achterlichten.

Standaard panoramadak

Wel is de basisversie te herkennen aan het ontbreken van dakrails. BMW maakt dat echter ruimschoots goed door standaard een panoramadak te monteren, dat uiteraard elektrisch kan worden geopend. Zoiets weelderigs komen we toch zelden tegen in een basisversie. Ook een tweedelige, elektrische achterklep is standaard, net als Keyless Entry (‘Comfort Access’ bij BMW) en een batterij ledlichtjes die de auto na het ontgrendelen vanbinnen en vanbuiten doet oplichten. Zelfs BMW’s Display Key, waarmee verschillende functies vanaf de sleutel kunnen worden bediend, hoort er bij iedere X7 standaard bij.

Daarmee is de toon gezet, want ook vanbinnen doet BMW niet kinderachtig voor 120 mille. Alle zeven zitplaatsen zijn altijd voorzien van een mooi laagje leer, al is dat in standaardvorm wel de relatief eenvoudige ‘Vernasca’-variant. Dat leer is zonder een cent extra te spenderen leverbaar in bruin, zwart, cognac en beige. Zo is het voor de basisprijs bijvoorbeeld ook mogelijk om tot de auto op foto 4 te komen. Het dashboard is bovendien altijd bekleed in Sensatec, wat qua uitstraling enigszins vergelijkbaar is met leer.

Wie wil, kan trouwens tot 4,5 mille aan optionele bekledingssoorten kiezen, waarbij de duurste optie bovendien leidt tot het verplicht aanvinken van het High Executive-pakket en daarmee tot een totale prijsstijging van maar liefst €8.757,98. Bruin is prima, dank u.

Gezellig

De sierlijsten worden bij de ‘knaken-X7’ uitgevoerd in ‘Edelhoutuitvoering Fineline Stripe’, hoogglans hout dat zeker niet misstaat. Elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen, verlichte instaplijsten en sfeerverlichting zorgen voor gezelligheid en warmte.

Wat uitstraling en luxegevoel betreft zit je dus in iedere X7 gebakken, maar biedt de auto ook echt weelde? Comfort in ieder geval wel, want luchtvering is standaard. Ook fijn is het climate-control-systeem, dat standaard over niet minder dan vier zones beschikt. Om manoeuvreren met dit bakbeest enigszins behapbaar te maken, monteert BMW altijd parkeersensoren rondom, lane departure warning en een achteruitrijcamera en -hulpje. Cruisecontrol is uiteraard present, maar dan gaat het wel om een eenvoudige snelheidshulp. Voor de adaptieve variant is een rijassistentiepakket van €1.602 verplicht. In dat pakket zit ook een actieve rijstrookassistent en zelfs een functie om de auto zelf van rijstrook te laten wisselen.

Gewoon met head-up

In het hoofdstuk ‘Navigatie, communicatie en infotainment’ treffen we onder meer een audiosysteem met 10 speakers, een digitaal instrumentarium, een head-updisplay (!), gesture control (bediening met gebaren) en een uitgebreid connectiviteitspakket met navigatie aan.

Behelpen is het dus allerminst in BMW’s grootste, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat er niets meer te kiezen valt. Zoals te doen gebruikelijk in de hogere segmenten, begint de optielijst op het niveau van de pure weelde. Mooier leer, fraaie lakkleuren, een Bowers & Wilkins-audiosysteem van zo’n 5,5 mille, losse stoelen in plaats van een achterbank, zonneschermpjes, koel- en verwarmbare bekerhouders en zitplaatsen, een vijfde (!) zone voor de klimaatregeling, laserlicht of een ‘Sky Lounge’-sterrenhemel voor het panoramadak: het kan allemaal. Zo is het toch nog relatief eenvoudig om de prijs op te drijven naar zo’n 1,5 ton.