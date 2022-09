Alpina XB7: fijngeslepen extravagantie

BMW levert van diverse SUV's knalharde M-versies, denk aan de X3, X5 en X6. BMW's grootste SUV, de X7, moet het zonder volwaardige M-versie doen, maar was voordat het model werd gefacelift wel te krijgen als M50i. De X7 werd recentelijk vrij grondig gefacelift en kreeg onder meer een nieuw front aangemeten met daarin over twee lagen uitgesmeerde verlichting. Tijdens die bijpuntsessie maakte de M50i plaats voor de M60i. De BMW X7 M60i kreeg een grondig vernieuwde 4.4-V8, een mild-hybride machine die met 530 pk en 750 Nm in de basis evenveel vermogen levert als de vorige achtcilinder. Het Duitse Alpina heeft in de vorm van de XB7 een eigen versie van BMW's X7 in het aanbod, een auto die dezelfde achtcilinder had als de M50i. Alpina presenteert nu zijn versie van de vernieuwde XB7, die logischerwijs is gebaseerd op wat nu de X7 M60i is.

De vernieuwde 4.4-V8 met twee turbo's levert in de Alpina XB7 echter geen 530 pk, maar 621 pk en 800 Nm. Dat koppel is zelfs al bij 1.800 toeren beschikbaar. De ruim 2.730 kilo wegende XB7 dendert in 4,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 290 km/h. In slechts 14,8 tellen heb je de 200 km/h op de klok. Schakelen gaat door middel van een samen met ZF aangepaste achttraps automaat. De Alpina XB7 is geen alternatief voor een niet-bestaande M-versie van de X7. In plaats daarvan is het een vooral krachtiger en soepeler alternatief voor de X7 M60i, dat is volgestopt met het lekkerste dat Alpina te bieden heeft.

Alpina zet ook de vernieuwde XB7 op de Alpina Sport Suspension, compleet met luchtvering. Wie het wil, kan de XB7 tot 4 centimeter dichter tegen het asfalt leggen. Natuurlijk staat de kolos op Alpina-kenmerkende 23-inch 20-spaaks wielen en onder de auto hangt een speciaal roestvrijstalen uitlaatsysteem. Achter het lichtmetaal houdt zich extra krachtige remmerij van Brembo schuil. Voor hebben de schijven een diameter van 39,5 centimeter, achter zijn ze bijna 39,8 centimeter groot. De Alpina XB7 heeft – net als de X7 M60i – een verlichte nierengrille en overlaadt zijn inzittenden met fraai leer en houtwerk. De Alpina XB7 heeft in Duitsland een verwachte vanafprijs van €170.500.