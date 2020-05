BMW’s zomerupdate: meer mild-hybride en nieuwe diesels

Het grootste nieuws is de uitbreiding van mild-hybride techniek. Vanaf juli wordt dit in flink wat extra modellen leverbaar. De 48 Volt mild-hybride techniek wordt namelijk bij nog eens 37 verschillende versies van meerdere modellen geïmplementeerd. Door de extra grote startgenerator en krachtiger batterij moeten deze modellen iets minder brandstof gebruiken. BMW introduceerde deze techniek vorig jaar zomer bij de 5-serie, waarna de 3-serie en verschillende SUV’s volgden. Vanaf deze zomer kunnen ook de 6- en 7-serie op de mild-hybride techniek rekenen, net als alle SUV’s vanaf de X3 tot en met de X7. In totaal rijden er straks 51 verschillende versies van uiteenlopende modellen rond met mild-hybride techniek aan boord.

Diesels

De mild-hybride techniek vindt ook zijn weg naar de vernieuwde zes-in-lijn 3,0-liter diesel die deze zomer wordt geïntroduceerd. Die motor is efficiënter en krachtiger dan voorheen. Het vermogen van de zelfontbrander neemt bij de 30d met 21 pk toe tot 286 pk. Het koppel bedraagt 650 Nm (+ 30 Nm). Deze doorontwikkelde zescilinder diesel komt in de 730d (xDrive) en de verlengde 730 Ld te liggen. Daarnaast krijgen ook de xDrive30d-versies van de X3, X4, X5 en X6 deze herziene diesel in de neus gelepeld. Verder legt BMW de krachtbron ook in het vooronder van de 740(L)d xDrive en de M40d-versies van de X3, X4 en X7. In dat geval is het blok goed voor 340 pk en 700 Nm koppel (14 pk en 20 Nm meer dan voorheen).

2-serie Gran Coupé

De motorenlijst van de nieuwe 2-serie Gran Coupé krijgt vanaf juli versterking van twee extra versies. Al eerste is daar de 2,0-liter viercilinder 218d met 150 pk. Deze versie wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en is optioneel leverbaar met een achttraps Steptronic-automaat. Vanuit stilstand heeft de 2-serie 8,6 seconden nodig om op de 100 km/h te komen. Daarnaast komt BMW met de vierwielaangedreven xDrive-versie van de 220d Gran Coupé. Die is goed voor 190 pk en wordt standaard aan een achttraps Steptronic-automaat gekoppeld. Een vergelijkbare sprint neemt dan 7,3 seconden in beslag.

eDrive Zone en Android Auto

Verder komt BMW met enkele technische snufjes. Zo wordt BMW’s eDrive Zone-techniek voor plug-in hybrides gelanceerd. Dit systeem zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met stedelijke gebieden waar milieuzones gelden. De auto kan dan sneller overschakelen op de elektrische aandrijflijn. Dit systeem wordt vanaf deze zomer standaard aangeboden in plug-in-versies van de X3, X5 en de 5 en 7-serie. Verder krijgen de infotainmentsystemen in de 3-serie Sedan en Touring een update naar BMW Operating System 7 en wordt het Driving Assistant Professional uitgebreid. Ook kunnen Android-gebruikers opgelucht ademhalen: naast Apple CarPlay kunnen BMW’s straks ook overweg met Android Auto.