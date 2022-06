BMW X7 - Facelift Friday

Wie het anno 2022 over controversieel autodesign heeft, komt al snel bij BMW uit. De X7 kreeg onlangs een opmerkelijke nieuwe neus en vandaag is het tijd om daar een oordeel over te vellen.

De BMW X7 werd eind 2018 gepresenteerd, maar eind 2020 reed hij al met een stevig afgeplakte neus langs de camera van onze spionagefotograaf. Dat zorgde destijds voor wat opgetrokken wenkbrauwen, maar die heeft de auto zelf sinds april officieel ook.

De X7 krijgt in feite de neus van de nieuwe 7-serie. Niet letterlijk, natuurlijk, maar wel als we kijken naar de opmerkelijke stijl. BMW splitst de koplampen op in een lager geplaatst, duister exemplaar voor dim- en grootlicht en een hoger geplaatste unit voor stadslicht, dagrijlicht en richtingaanwijzer. Iets soortgelijks zagen we eerder bij onder meer Hyundai en Citroën, maar bij de Duitsers moesten we er toch weer aan wennen. BMW heeft er echter over nagedacht en zegt op deze wijze de topmodellen, dus beide ‘zevens’ en bijvoorbeeld ook de XM, te onderscheiden van 'mindere' modellen.

Buiten het opmerkelijke en fors gewijzigde front valt het juist wel weer mee met verschillen. Aan de achterkant blijft het bij BMW’s zogenaamde 3D-achterlichten, het interieur maakt kennis met Operating System 8. Dat heeft dan wel weer grote gevolgen voor de schermcombinatie, die nu in iets gebogen vorm op het dashboard is geplaatst en de nodige knoppen in zich opslokt.

We vermoeden echter dat je voorkeur voor de oorspronkelijke of nieuwe versie weinig van doen heeft met knoppen, schermen of achterlichten. Nee, het is die neus die de tongen losmaakt, dus kies je favoriet en laat gerust ook even weten waarom!