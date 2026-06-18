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Nieuwe Dacia Spring wordt goedkopere Renault Twingo

De nieuwe goedkoopste elektrische auto van Nederland

Lars Krijgsman
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Wat Renault met de nieuwe Twingo kan, kan Dacia straks ook. En waarschijnlijk nog voor minder geld ook. De nieuwe Dacia Spring is aangekondigd en dat wordt een nuchterder alternatief voor de guitige Renault Twingo E-Tech Electric!

De Dacia Spring werd een kleine zes jaar geleden voor de Europese markt geïntroduceerd en is door de jaren heen meermaals vernieuwd. In 2022 kreeg de Dacia Spring samen met alle andere modellen van Dacia een milde facelift. Een jaar later kwam er in de vorm van de Extreme-uitvoering een sterkere versie en in 2024 voerde Renault een zeer grondige facelift op de goedkoopste nieuwe elektrische auto van Nederland door. In oktober vorig jaar werd de Spring op technisch vlak nog even grondig vernieuwd. Een lange carrière is de huidige generatie toch niet gegund. Dacia kondigt nu namelijk de volledig nieuwe tweede generatie van de Spring aan.

Spyshots elektrische Dacia (Renault Twingo)

De nieuwe Dacia Spring op spionagefoto's.

Dacia geeft al wat schimmige beelden van de nieuwe Dacia Spring vrij. Die bevestigen dat de nieuwe Spring het Roemeense neefje wordt van de Renault Twingo. We hebben de nieuwe goedkope elektrische auto al eens in testkostuum gezien. Aan de raampartij zie je straks direct dat de Spring een afgeleide is van de Twingo. De Dacia Spring krijgt echter een minder sterk aflopend neusje en heeft een aanzienlijk hoger front. Ook aan de achterkant zijn er grote verschillen met de Twingo. De nieuwe Spring krijgt net als het huidige model een zwart stuk kunststof tussen de achterlichten. Daarbij is de Dacia met meer scherpe hoeken en rechte lijnen doorspekt dan de Twingo. Dat de nieuwe Spring is gebaseerd op een retromodel dat verwijst naar een model van een ander merk, lijkt Dacia aardig te kunnen verbloemen.

Spyshots elektrische Dacia (Renault Twingo)

De achterzijde van de Twingo gaat voor de Dacia flink op de schop. Logisch ook, de Twingo verwijst naar een model van Renault en niet naar een van Dacia.

In tegenstelling tot de uitgaande Spring komt de nieuwe Spring niet uit China. Hij zal in Europa gebouwd worden. Helemaal vrij van Chinese invloed is de auto echter niet. Technische basis Renault Twingo is immers ontwikkeld door Renaults eigen Ampère-afdeling, maar ook door het Advanced China Development Center dat Renault in China heeft. De LFP-accu komt van CATL, de elektromotor van het Chinese Shanghai e-Drive.

De nieuwe Dacia Spring krijgt waarschijnlijk dezelfde 82 pk sterke elektromotor als in de Twingo huist. Ook verwachten we dezelfde 27,5 kWh accu in de nieuwe Spring. Mik op een snellaadvermogen van 50 kW. De nieuwe Twingo is met zijn vanafprijs van €20.990 iets duurder dan de duurste huidige Spring. De nieuwe Spring zal daar waarschijnlijk onder komen te zitten en mag zich straks misschien wel weer de goedkoopste nieuwe elektrische auto van Nederland noemen. De Twingo is met zijn wagenlengte van 3,8 meter zo'n tien centimeter langer. Ook de nieuwe Spring zal dus 3,8 meter lang zijn. Extra centimeters betekent ook: meer interieurruimte. De bagageruimte van de nieuwe Spring is vast net zo groot als de 326 liter grote bagagebak van de Twingo. De uitgaande Spring schopt het tot slechts 288 liter.

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Dacia Dacia Spring Elektrische Auto
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