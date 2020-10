Dít is de elektrische Dacia Spring Electric

Shockingly affordable. Op geen enkele auto lijkt Dacia's internationale lijfspreuk zo goed van toepassing als op deze Dacia Spring Electric. Het is niet alleen de eerste volledig elektrische Dacia ooit, maar het is straks ook nog eens de goedkoopste EV die je in Europa kunt kopen! In de tweede helft van volgend jaar is de Dacia Spring Electric in de Nederlandse showrooms te vinden.

Elektrische auto's zijn nog lang niet voor iedereen betaalbaar, maar als het aan Dacia ligt, komt daar zeer snel verandering in. Vanaf de tweede helft van volgend jaar kun je namelijk in de Spring Electric stappen, een volledig elektrische compacte vijfdeurs hatchback die ook nog eens is voorzien van stoere cross-overachtige designelementen. Voordat we de auto belichten even wat duiding. Tijdens wat de autosalon van Genève in maart dit jaar had moeten zijn, stelde Dacia de Spring Concept aan de wereld voor. Die zeer productierijp ogende concept-car was een concrete voorbode van wat uiteindelijk de goedkoopste EV van Europa zou moeten worden. Van dat studiemodel is krap acht maanden later een definitieve productieversie gepresenteerd: de Dacia Spring Electric. Nederlandse prijzen hebben we nog niet, maar Dacia kennende zal het merk er ongetwijfeld alles aan doen om de prijsbelofte waar te maken. Om ontwikkelingskosten te besparen, heeft Dacia zijn Spring Electric niet van de grond af zelf ontwikkeld. In feite hebben we te maken met een voor de Europese markt aangepaste versie van de Renault K-ZE die al even in China te koop is. Die K-ZE is op zijn beurt weer een elektrische versie van de specifiek voor groeimarkten ontwikkelde Renault Kwid. Zijn we er nog?

Design

Goed, dan de écht belangrijke zaken. De Dacia Spring Electric is een 3,73 meter korte vijfdeurs hatchback die 1,62 meter breed en 1,51 meter hoog is. Daarmee is de elektrische Dacia slechts 14 centimeter langer dan de Twingo van zustermerk Renault. Wat design betreft blijft Dacia zoals verwacht zeer trouw aan de Spring Concept van eerder dit jaar. Ook de Spring Electric heeft namelijk een sterk op dat van de Renault K-ZE lijkend snuitje met over twee lagen verdeelde verlichting aan de voorzijde. Bovenin zit de uiterst platte led-dagrijverlichting, een verdieping eronder de daadwerkelijke koplampen. De dichte grille is versierd met chroomkleurige designelementjes die voor wat joligheid op het hoge en vrij stoere front zorgen. Achter het Dacia-logo is het laadpunt verstopt. De Spring Electric heeft relatief vierkante wielkasten met dikke zwarte kunststof randen. Samen met de grote bodemspeling geeft het de elektrische Roemeen een cross-over-achtige uitstraling. De eenvoudig gevormde achterlichten hebben Dacia's nieuwe, uit Y-vormen opgebouwde lichtsignatuur die we kort geleden ook op de nieuwe Sandero en Logan zagen. Wie de Spring Electric verder wil aankleden, kan voor een optiepakket kiezen dat een hele verzameling oranje accenten naar de EV brengt. De Spring Electric staat op wielen die Dacia 'Flexwheels' noemt, stalen exemplaren waar hip ogende wieldeksels tegenaan te klikken zijn die de suggestie moeten wekken dat de auto op lichtmetaal staat.

Ruimte

Het dashboard van de Spring Electric is nagenoeg één op één afkomstig uit de Renault Kwid waar de Dacia zijn basis mee deelt. De cockpit is eenvoudig van opzet, maar oogt vrij compleet. Achter het in de Sandero geïntroduceerde nieuwe stuurwiel zitten gewoon analoge klokken, maar ertussen zit een 3,5-inch display dat via knoppen op het stuur valt aan te sturen. Tussen de voorstoelen zit een eenvoudige draaiknop waarmee de 'transmissie' van de Spring Electric in D, N en R valt te zetten. De bagageruimte van de Spring Electric is met 300 liter opvallend groot. Zeker als je je bedenkt dat in die 300 liter de opbergruimte voor het optionele reservewiel niet is meegerekend. Gooi je de achterbank plat, dan moet je volgens Dacia 600 liter aan materiaal mee kunnen brengen. De deurvakken voorin zijn samen met het handschoenenvak en de opbergruimte in de middenconsole goed voor een inhoud van ruim 23 liter. Vier elektrische ramen zijn net als centrale deurvergrendeling standaard. Wel moet je bijbetalen voor zaken als airco, het Media Nav-infotainmentsysteem (met Apple Carplay en Android Auto) en elektrisch verstelbare buitenspiegels. De besparing moet immers ergens vandaan komen. Verdere verwennerij die optioneel leverbaar is: parkeersensoren en een achteruitrijcamera.

Specificaties

Dan de vraag der vragen: hoe krachtig is de Spring Electric en hoe ver kom je ermee? Welnu. De kleine EV heeft een 44 pk en 125 Nm sterke elektromotor die is gekoppeld aan een 26,8 kWh groot accupakket. Daarmee moet de elektrische Dacia een actieradius van 225 kilometer kunnen halen. Gewoon volgens de WLTP-cyclus. De topsnelheid bedraagt 125 km/h. Aan een 30 kW DC-lader is het pakket in minder dan een uur tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen. Aan een 7,4 kW Wallbox heb je 5 uur nodig om het pakket helemaal vol te krijgen. Prik je de Dacia Spring Electric in een 3,7 kW Wallbox, dan moet je 8,5 uur de tijd nemen om een lege batterij weer volledig op te laden. Geen wallbox? Geen probleem. Hang je de Spring Electric thuis aan het stopcontact, dan is het pakket in iets minder dan 14 uur weer volledig vol. Toch laadstress? Activeer tijdens het rijden dan de Eco-modus. Hiermee wordt het vermogen teruggeschroefd naar 31 pk en wordt de topsnelheid begrensd op 100 km/h. Middels een telefoonapplicatie, de My Dacia App, kun je niet alleen de laadstatus van je Spring Electric bijhouden, maar ook de klimaatregeling op afstand in- of uitschakelen. Je had het vast al geraden, maar ook de aandrijflijn is dus identiek aan die van de Renault K-ZE waar de Spring op is gebaseerd.

Veiligheid

Het lezen van de naam van de al aangehaalde stamvader van deze elektrische Roemeen, de Renault Kwid, baart je mogelijk wat zorgen. Global NCAP ramde in 2016 in India namelijk diverse uitvoeringen van de Kwid tegen de muur. Zelfs een versie met bestuurdersairbag – in India tot voor kort veelal optioneel – wist geen enkele ster te scoren. Inmiddels is de Kwid ingrijpend gemoderniseerd en voor de Europese markt heeft Renault zijn best gedaan het veiligheidsniveau naar een hoger plan te tillen. Zo heeft de Spring Electric standaard ABS, ESP, zes airbags, een SOS-knop om de hulpdiensten in te schakelen, automatische verlichting en een automatisch noodremsysteem.

Prijzen en uitvoeringen

Zoals gezegd zijn er nog geen Nederlandse prijzen bekend. Wél weten we dat er twee uitvoeringen komen die elk twee prijzen hebben: één waarbij de accu in de aanschafprijs is doorberekend en één waarbij je het accupakket in feite huurt. Daarnaast komt er een kleine bestelversie van beschikbaar. Die laatste heeft een laaddiepte van 1,03 meter, kan 800 liter aan spul meezeulen en heeft een laadvermogen van 325 kilo. Daar is de Spring-kous nog niet mee af. Dacia introduceert namelijk eerst een speciaal voor een autodeelprogramma bedachte variant. Die deel-Springs zijn beschikbaar in het wit en grijs en hebben onder meer extra slijtvaste bekleding en vloermatten. Vanbuiten kun je ze straks van de reguliere versies onderscheiden dankzij hun zwarte portiergrepen en zijspiegelkappen. We sluiten af met een triviaal weetje. Wist je namelijk dat de Spring Electric niet de enige afgeleide van de Renault K-ZE is? In China is er namelijk ook een Venucia E30 én een Dongfeng T1EV van!