Dacia Spring Extreme: 44 procent meer vermogen!

De goedkoopste elektrische auto van Nederland krijgt er zomaar even 44 procent meer vermogen bij. We hebben het dan natuurlijk over de elektrische Dacia Spring, die krijgt nu namelijk ook een 65 pk sterke variant.

De Dacia Spring is met afstand de minst dure volwaardige elektrische auto die je in Nederland kunt kopen. Voor €21.750 stap je in een compacte EV die als vijfdeurs gewoon plek biedt aan vijf inzittenden. Natuurlijk moet het vriendelijke prijskaartje ergens vandaan komen en dus is de elektrische Spring bescheiden gemotoriseerd. Tot op heden had de Spring altijd een 45 pk en 125 Nm sterke elektromotor die de Spring in 19,1 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. Voor wie meer Spring-pret wil is er nu een splinternieuwe uitvoering die zomaar even een kleine 45 procent meer vermogen heeft.

We heten welkom: de Dacia Spring Extreme. De Dacia Spring Extreme is een nieuwe uitvoering die 65 pk en 113 Nm sterk is. Hij heeft dus 20 pk meer dan de reeds bekende versies, al ligt het maximaal koppel met 113 Nm iets lager. Die nieuwe krachtigere elektromotor maakt van de Spring Extreme een relatief snelheidsmonster. In 13.7 seconden zoem je ermee naar de 100 km/h en dus is hij tijdens die sprint bijna 6 tellen rapper dan de 45 pk sterke versie. Al in slechts 3,86 seconden heb je een snelheid van 50 km/h op de klok. De 45 pk sterke Spring had daar 5,8 seconden voor nodig.

Het accupakket meet gewoon 26,8 kWh, al ligt de actieradius van de Spring Extreme met 220 kilometer iets lager dan die van de 45 pk sterke Spring (230 kilometer) De topsnelheid van de Dacia Spring Extreme is met 125 km/h identiek.

Dacia herziet direct het leveringsgamma van de Dacia Spring. Er zijn vanaf nu nog slechts twee uitvoeringen: Essential en Extreme. De Dacia Spring Essential behoudt zijn 45 pk sterke elektromotor, het 65 pk sterke elektrohart is voorbehouden aan de nieuwe Dacia Spring Extreme. De nieuwe sterkere Dacia Spring heeft een vanafprijs van €23.400. De eerste exemplaren worden in de zomer geleverd.

Prijzen Dacia Spring

Motor Uitvoering Vermogen Actieradius Vanafprijs Electric 45 Essential 45 pk 230 kilometer € 21.750 Electric 65 Extreme 65 pk 220 kilometer € 23.400

Uitrusting

De Dacia Spring Extreme is niet alleen krachtiger dan de Essential. Hij is ook rijker uitgerust. Vanbuiten herken je hem onder meer aan in koperkleur afgewerkte dakrails, zijspiegelkappen en naafkappen. Ook het Dacia-logo achterop is koperkleurig. Op de flanken zit speels ogend stickerwerk en in het interieur - onder meer op de instaplijsten en de vloermatten - kom je vergelijkbare patronen tegen, De stoelen hebben koperkleurige stiksels en ook delen van de deurpanelen, de sierdelen rond de ventilatieopeningen en het navigatiesysteem zijn koperkleurig uitgevoerd.

Dacia Spring in Nederland

Sinds de introductie van de Dacia Spring in 2021 zijn er in Nederland 1.622 exemplaren van geregistreerd. Het gros daarvan werd in 2022 op kenteken gezet. Met 1.418 gekentekende exemplaren was de Spring in 2022 goed voor 25 procent van de Dacia-registraties.