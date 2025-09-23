Nog niet eens zo heel lang geleden kon je een nieuwe auto bestellen voor minder dan 10.000 euro. Inmiddels is het zelfs onder de 20 mille al schrapen, en treffen we in die categorie nog maar vier modellen aan. En de helft is elektrisch!

De Kia Picanto en de Toyota Aygo X zijn de bekendste overblijvers in het zogenaamde A-segment, de kleinste autoklasse die ooit heel groot was. Geloof het of niet: zowel de Toyota als de Kia zijn inmiddels altijd duurder dan 20.000 euro. Bij Toyota gebeurde dat al in 2023 en de faceliftversie met hybride-aandrijflijn zal zeker niet goedkoper zijn dan de €21.250 van het uitgaande model. De Kia was tot voor kort wel te krijgen voor (net) iets minder dan 20.000 euro, maar eerder deze maand werd duidelijk dat de Picanto €2.000 duurder wordt en nu minimaal €21.795 moet kosten.

Het aanbod onder de magische 20.000 euro-grens wordt daarmee wel erg beperkt. In totaal zijn er niet meer dan vier auto’s over in deze categorie, terwijl er dik een jaar geleden nog zeven waren. Van die vier zijn er twee elektrisch en twee een Dacia. Eén auto verenigt die twee elementen in één pakket, en dat is uiteraard de Dacia Spring. De kleine Spring is niet de goedkoopste auto van het lijstje, maar wel de enige waarvan er meer dan één versie is die onder de grens blijft. Ook de iets krachtiger versie met 65 pk is voor minder dan 20 mille van jou, al scheelt het met een prijs van €19.900 niet veel.

Tabel: alle nieuwe auto's onder de €20.000

Merk Model Vanafprijs Dacia Sandero € 18.200 Dacia Spring € 18.900 Leapmotor T03 € 19.950 Fiat Pandina € 19.990

LPG

Bij de andere drie modellen op de lijst is er steeds maar één variant onder de 20 mille-grens. De goedkoopste nieuwe personenauto is en blijft de Dacia Sandero, die met zijn turbomotortje, 100 pk en grote koets bovendien enorm veel auto biedt voor die €18.200. Iedere upgrade in vermogen of uitrustingsniveau drijft de prijs op tot boven de 20 mille, al tekenen we daarbij aan dat de minder kale Expression-versie €20.100 kost en dus nauwelijks erboven zit. Je moet dan wel voor de basismotor gaan, die ook nog eens op LPG loopt. Lekker voordelig!

De Leapmotor T03 is een directe concurrent van de Dacia Spring en met €19.950 ook relatief voordelig. Hier is er überhaupt maar één versie en omdat opties er ook al niet zijn, kun je er alleen door het kiezen van een kleur voor zorgen dat de Leapmotor duurder wordt dan 20 mille. De duurste auto van dit rijtje is de Fiat Pandina, die met €19.990 maar net onder de 20 blijft. Het is echter wel een leuk aanbod, de Pandina is in feite een Panda die sinds zijn lancering in 2011 nauwelijks gewijzigd is. Opvallend is dat de importeur er nu toch voor lijkt te kiezen om ook de reguliere versie ‘Pandina’ te noemen, terwijl dat eerder alleen voor de opgehoogde Cross zou gaan gelden. Basisversie Icon heeft weinig fratsen, maar veel charme en biedt net als de Leapmotor nauwelijks mogelijkheden om de prijs verder op te drijven.

Zoekgebied uitbreiden

Wie bereid is íets meer dan 20 mille uit te geven, krijgt overigens wel rap meer keuze. We stipten de Aygo, de Picanto en de luxere Sandero al aan, maar ook de nieuwe instapversie van de elektrische Citroën ë-C3 zit nog onder de 21.000 euro. Wie liever op benzine rijdt en een Sandero-alternatief zoekt, kan eens bij Seat aankloppen voor een Ibiza of bij Suzuki vragen naar een Swift. Dat zijn de goedkoopste reguliere B-segmenters na de Dacia en daarmee leuke alternatieven in deze categorie. Maar toch: wat zijn die auto's toch snel duur tegenwoordig...