De Dacia Spring is de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Je zou verwachten dat Dacia niet te veel geld in de Spring steekt, dat zou immers de kosten opdrijven. Het tegenovergestelde is waar. De Spring is grondig vernieuwd en stoot zelfs de Sandero van de troon als goedkoopste nieuwe auto van Nederland ongeacht het type aandrijflijn.

De update die Dacia op de Spring doorvoert is grondig, misschien nog wel ingrijpender dan de tweede vernieuwingsronde die de goedkope elektrische auto in 2024 doorliep. Dat is opmerkelijk. Vorig jaar kreeg de Dacia Spring een vrijwel volledig nieuw voorkomen. De voor- en achterkant werden vernieuwd en hij kreeg zelfs een compleet nieuw interieur. Van uiterlijke wijzigingen is nu nauwelijks sprake. Het nieuws is echter groot, zit verstopt, maar is uiterst belangrijk.

De Dacia Spring had tot op heden altijd een 26,8-kWh accu, maar die maakt plaats voor een 24,8-kWh accu. Inderdaad: een kleinere accu. Dat is voor het eerst een lithium-ijzerfosfaataccu, een zogenoemde LFP-accu. Hoewel de capaciteit iets kleiner is, is de actieradius van de Spring met 225 kilometer onveranderd. Wat de voordelen van die LFP-accu dan zijn? Hij is lichter, goedkoper te produceren én hij kan overweg met een hoger laadvermogen. Snelladen kon voorheen met maximaal 30 kW, nu met 40 kW. Een verbetering van dik dertig procent dus. Een DC-laadvermogen van 40 kW is in EV-land verre van indrukwekkend, maar vergeet niet dat de Dacia Spring de goedkoopste elektrische auto van Nederland is.

Sterker dan ooit

Er verandert meer. De Dacia Spring krijgt ook nieuwe aandrijflijnen. Het elektrische hatchbackje was er tot op heden met een 45 pk of 65 pk sterke elektromotor. Die kun je beide vergeten. De 45 pk sterke variant maakt plaats voor een versie met 70 pk die daarmee dus al sterker is dan de vorige topversie. De 65 pk sterke variant maakt op zijn beurt plaats voor een versie met maar liefst 100 pk. Naar Spring-maatstaven is dat een ware krachtpatser, al zet Dacia hem zéker niet als sportieve versie in de markt. Beide krachtbronnen zijn zomaar even zo'n 55 procent sterker dan de motoren die ze vervangen.

Bij hogere vermogens horen kortere acceleratietijden. Dat kan bepaald geen kwaad, de Spring was vanaf zo'n 80 km/h immers niet vooruit te geselen. De winst op de tussensprintjes is dan ook enorm. De 45 pk sterke Spring deed er maar liefst 26,2 seconden over om van 80 naar 120 km/h te accelereren. De nieuwe 70 pk sterke instapper snoept daar 16 seconden vanaf en kan het nu in zo’n 10,3 seconden. De 100 pk sterke Spring zoemt in 6,9 seconden van 80 naar 120 km/h, terwijl de 65 pk sterke versie daar 14 tellen de tijd voor nodig had.

Technisch strakgetrokken

De aanpassingen gaan verder dan de komst van nieuwe elektromotoren en accu's. Zo is het middendeel van het platform verstevigd, met hogere stijfheid tot gevolg. De rembekrachtiging is herzien, de Spring heeft voor het eerst een stabilisatorstang en de schokdempers zijn anders afgesteld. Daarbij zijn 15- in plaats van 14-inch wielen voortaan standaard vanaf de Expression-uitvoering. Voorheen had enkel de Extreme-uitvoering standaard 15-inch sloffen.

Je moet een extreme Spring-kenner zijn om het vernieuwde model van de Spring van voor de update te onderscheiden. Alleen de achterspoiler bovenaan de achterruit is iets anders vormgegeven. Natuurlijk niet zomaar: volgens Dacia vermindert het nieuwe exemplaar de luchtwerveling rond de bovenzijde van de achterklep.

De goedkoopste auto van Nederland: vanaf minder dan €18.000!

De Dacia Spring was al de goedkoopste elektrische auto van Nederland en is nu zelfs de goedkoopste nieuwe auto van Nederland ongeacht het type aandrijflijn. Daarmee stoot de Spring de Dacia Sandero van de troon. De bestaande versies worden niet zozeer goedkoper, want Dacia kiest er voor om de nieuwe absolute instapuitvoering weer toe te voegen aan het Nederlandse leveringsgamma. Dat heet net als bij andere Dacia's 'Essential'. De Dacia Spring kost als Essential €17.950 en daarmee ligt de vanafprijs van het EV'tje zo'n duizend euro lager dan voorheen.

In november gaan de orderboeken open. De eerste exemplaren komen begin 2026 naar Nederland. Sinds de marktintroductie van de Spring in 2021 heeft Dacia er wereldwijd al zo'n 180.000 exemplaren van verkocht, waarvan zo'n 5.000 stuks in Nederland. Achter de schermen werkt Dacia overigens aan een nieuwe elektrische A-segmenter. Dat wordt een afgeleide van de nieuwe Renault Twingo en komt waarschijnlijk iets boven de Spring te staan, al is het niet ondenkbaar dat die de Spring op termijn uit de showrooms drukt.