Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW X5 met X in de koplampen
 
Nieuws

‘Nieuwe BMW X5 krijgt X-koplampen en verliest opgedeelde achterklep’

Toch niet zo geheim

Jan Lemkes
1

BMW heeft in Noord-Amerika vast wat dealers ingelicht over toekomstige modellen, onder meer de X5. Die dealers slagen er niet allemaal in om de boel geheim te houden, dus kunnen wij je nu ook vertellen wat er volgens hen aan de X5 gaat veranderen.

Voor de zekerheid: de BMW X5 verandert helemaal. Het gaat om een compleet nieuwe generatie van BMW’s eerste SUV, van top tot teen en van voor tot achter nieuw. Over die X5 weten we al best wel wat. Zo is al duidelijk dat het Neue Klasse-design van de iX3 ook zijn weg naar de X5 zal vinden, dat er een iX5 komt met hetzelfde platform en dezelfde koets als de reguliere X5 én dat er een waterstofversie van diezelfde iX5 wordt geïntroduceerd.

Wat de Amerikaanse dealers ons vandaag via Automotive News toefluisteren, is van een meer gedetailleerde aard. Zij kregen de X5 bij een speciaal preview-evenement al te zien en melden dat de auto compacter oogt dan het huidige model. Volgens de aanwezigen krijgt de X5 een ‘X-motief’ in de koplampen voor het dagrijlicht. Dat zou dan enigszins lijken op wat Mercedes doet, al prakt dat merk gelijk maar het merklogo in koplampen en achterlichten.

Split tailgate

De ingewijden melden ook dat de X5 een belangrijk kenmerk verliest. Vanaf zijn introductie eind jaren 90 heeft dit model een zogenoemde ‘split tailgate’, waarbij het onderste deel van de achterklep naar beneden scharniert en het bovenste naar boven. Dat zou bij de nieuwe niet meer het geval zijn. Eerlijk is eerlijk: op basis van de spionagefoto’s hadden we dat ook al kunnen concluderen. De klep eindigt net boven de kentekenplaat, wat het erg lastig maakt om het onderste deel nog naar beneden te laten kantelen.

BMW X5 Split tailgate

Sinds de allereerste serie heeft de X5 een opgedeelde achterklep, maar straks naar verluidt niet meer.

X7

Er is meer nieuws van deze mysterieuze Amerikaanse dealermeeting. Zo zou er duidelijk zijn geworden dat de X7 een stationwagonachtig profiel krijgt dat hem duidelijker moet onderscheiden van de concurrentie. Wellicht wat minder hoog en bonkig dan een GLS dus, maar meer langgerekt en (relatief) laag.

BMW X7 spyshots

Inderdaad lijkt deze nieuwe X7 wat langgerekter en lager dan de huidige.

Alpina

Ook geinig: de aanwezigen bij dit evenement melden dat er Alpina-versies van de 7-serie en X7 komen. Dat is op zichzelf niet nieuw, maar zegt wel iets meer over wat BMW met Alpina van plan is nu dat submerk onderdeel is van BMW zelf. Alpina komt met eigen modellen, maar brengt dus kennelijk ook nog ‘gewoon’ versies van bestaande BMW-modellen uit.

1 Bekijk reacties
BMW BMW X5
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
BMW X5 XDrive45e High Executive Memory Luchtvering Camera Privacy Glass

BMW X5

XDrive45e High Executive Memory Luchtvering Camera Privacy Glass

  • 2022
  • 99.894 km
  • Elektro/Benzine
  • 210kW/286pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Auto XL
€ 48.940
BMW X5 xDrive45e 50 Jahre NL Geleverd **Bowers Wilkins/4ws/Skylounge/Lucht/Alcantara/Carbon**

BMW X5

xDrive45e 50 Jahre NL Geleverd **Bowers Wilkins/4ws/Skylounge/Lucht/Alcantara/Carbon**

  • 2023
  • 59.000 km
  • Elektro/Benzine

Automatisch

Online sinds 1 dag
Autobedrijf John van der Rijt bv
€ 73.950
BMW X5 xDrive50e High Executive M Sport / Achteras besturing / Head-UP / Panodak / Luchtvering / Soft Close / Harman-Kardon / Trekhaak / Park Assist Prof / Individual Leder Merino / Zwarte Hemel / 1e Eigenaar!

BMW X5

xDrive50e High Executive M Sport / Achteras besturing / Head-UP / Panodak / Luchtvering / Soft Close / Harman-Kardon / Trekhaak / Park Assist Prof / Individual Leder Merino / Zwarte Hemel / 1e Eigenaar!

  • 2025
  • 15.245 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Marco Kolt Automobielen
€ 88.990
BMW X5 4.4i M Youngtimer NL-Auto HUD Pano Leder

BMW X5

4.4i M Youngtimer NL-Auto HUD Pano Leder

  • 2009
  • 115.029 km
  • Benzine
  • 408kW/555pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Autobedrijf van Yperen
€ 28.940
BMW X5 XDrive50e M-Sport Pro 489PK|PANO|SkyLounge|Harman-Kardon|22inch

BMW X5

XDrive50e M-Sport Pro 489PK|PANO|SkyLounge|Harman-Kardon|22inch

  • 2023
  • 89.335 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Van Os Automotive
€ 80.950
BMW X5 XDrive50e M-Sport Pro 489PK|PANO|SkyLounge|Harman-Kardon|22inch

BMW X5

XDrive50e M-Sport Pro 489PK|PANO|SkyLounge|Harman-Kardon|22inch

  • 2023
  • 88.816 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Van Os Automotive
€ 79.950

Lees ook

Nieuws
BMW iX5 Hydrogen

BMW iX5 en BMW X5 worden officieel één model, waterstofversie toont tank

Nieuws
BMW X5 en 7-serie gelekt

Nieuwe BMW X5 en 7-serie nu al deels te zien

Nieuws
BMW E34 mule X5

In 1995 zagen we de enige Allroad-achtige die BMW ooit bouwde

Nieuws
Spyshots BMW X5

Nieuwe BMW iX5: bomvol nieuwe techniek en klaar voor de markt

Nieuws
BMW iX5 Hydrogen

Nieuwe BMW iX5 Hydrogen: waterstof tanken dankzij techniek van Toyota

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.