Nieuw elektrische Mini heet Cooper, tot ruim 450 kilometer bereik

Mini heeft onder meer een volledig nieuwe generatie Countryman in de ontwikkelingskamers staan. Die nieuwe Mini Countryman komt niet alleen met verbrandingsmotoren op de markt, maar voor het eerst ook met elektrische aandrijflijnen. Volgens het Engelse Autocar - dat tijdens een Mini-evenement de nodige informatie heeft verzameld - komt die nieuwe Countryman in februari volgend jaar op de markt. Maar er zit meer in het vat. We weten al dat Mini een puur elektrische compacte cross-over in het vat heeft zitten: de Aceman. Die productieversie van de Concept Aceman staat voor begin 2025 op de rol, zo schrijft Autocar. We weten ook al dat Mini een nieuwe generatie van zijn drie- en vijfdeurs Hatchback in de pijplijn heeft zitten en daarover weet Autocar eveneens interessant nieuws te melden.

Net als bij de huidige driedeurs Mini Hatchback komt er ook van het nieuwe model een volledig elektrische variant. Die staat volgens Autocar gepland voor mei 2024. Enkele maanden later volgen de versies met verbrandingsmotoren. De generatiewissel van de Mini Hatchback gaat hand in hand met een naamswijziging. Zo gaat de Hatchback straks altijd als Cooper door het leven. Daarmee wordt Cooper dus écht een modelnaam in plaats van een in verschillende vormen toegepaste typeaanduiding (Cooper, Cooper S etc.)

De nieuwe Mini Cooper krijgt een langere wielbasis dan het huidige model, maar wordt ongeveer net zo lang als de huidige driedeurs Mini die zich uitstrekt over een afstand van 3,82 meter. Dat betekent: kortere overhangen. Verder is de Mini Cooper straks verkrijgbaar als vijfdeurs en als Cabrio, al komt de vijfdeurs enkel met verbrandingsmotoren. Voor een elektrische compacte vijfdeurs heeft Mini straks immers de Aceman. En de elektrische kleine Mini's dan? Daarvan kun je bredere inzetbaarheid verwachten dan van de huidige Mini Electric/Cooper SE.

Het huidige model heeft een actieradius van 234 kilometer op een volle 32,6-kWh accu. De nieuwe elektrische driedeurs Mini Cooper 'EV' zou minstens 385 kilometer ver moeten komen op een vol accupakket. Volgens Autocar komen er zelfs uitvoeringen die een tweemaal zo grote actieradius krijgen als het huidige model. Dat zou betekenen dat er zelfs varianten komen met een rijbereik van ruim 470 kilometer. De elektromotor zou net als in het huidig model 184 pk leveren, daarnaast verschijnt een krachtbron van 218 pk. Volgens Autocar werkt Mini zelfs aan een extra potente elektrische Mini Cooper JCW (John Cooper Works).

De elektrische Mini Cooper komt straks uit China. De modellen met verbrandingsmotoren rollen in het Engelse Oxford van de productieband. Op deze foto's is de nieuwe Mini Cooper al behoorlijk goed zonder plakkers te zien. Vanaf 2030 verkoopt Mini alleen nog nieuwe elektrische auto's.