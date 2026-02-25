Deze Mini John Cooper Works komt een jaar te laat

Beter laat dan nooit, moeten ze bij Mini gedacht hebben. Dat komt nu met een eerbetoon aan de Mini die in 1965 de Monte Carlo Rally won.

In januari 1965, dik 61 jaar geleden, baarde de Mini Cooper S opzien door de overwinning te pakken in de Monte Carlo Rally. Met de Fin Timo Mäkinen en Brit Paul Easter wist de rode kleine rappe opdonder onder meer een Porsche 904 en een Saab 96 achter zich te houden. Die bijzondere overwinning wordt nu alsnog gevierd door Mini, al was het dik een jaar geleden dus al precies zestig jaar geleden.

Mini staat er alsnog bij stil door de Mini John Cooper Works en Mini John Cooper Works Electric in een retro jasje te steken. Ze krijgen om te beginnen dezelfde rood-witte kleurstelling als het origineel uit 1965 en op de flanken staat het racenummer 52. Op de achterklep staat de naam van deze speciale uitvoering: 1965 Victory Edition. In het interieur komt het jaartal ook meermaals terug en zien we eveneens rood-witte accenten.

Het moderne eerbetoon, dat overigens pas komende zomer op de markt komt, is uiteraard een stuk groter, maar ook sterker dan het origineel. Met de brandstofversie heb je 231 pk vermogen tot je beschikking, de elektrische schopt het zelfs tot 258 pk vermogen. Allebei sprinten ze in rond de zes seconden van 0 naar 100 km/h. Daarmee geef je de rally-Mini uit 1965 natuurlijk het nakijken, maar reken maar dat dat (zeker voor zijn leeftijd) ook nog altijd een bijzonder vlot ding is. Met net geen 100 pk op 685 kilo kun je je daar vast iets bij voorstellen.