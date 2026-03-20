In tuningland is AC Schnitzer een meer dan gerenommeerde naam. Willi Kohl en Herbert Schnitzer richtten het bedrijf in 1987 op. Het bedrijf is in handen van Kohl Group, maar niet lang meer. Aan het eind van dit jaar neemt het afscheid van AC Schnitzer. Het gaat zich naar eigen zeggen meer dan ooit richten op de verkoop van auto's en motorfietsen. Geen tuning meer dus.

Volgens Kohl Group is het niet langer rendabel om als tuner in Duitsland actief te zijn. De ontwikkelings- en productiekosten zijn opgelopen. De grootste klap voor AC Schnitzer is echter de ellenlange weg naar Duitse goedkeuring voor nieuwe producten. "Daardoor liepen we steeds verder achter ten opzichte van niet-Duitse concurrenten", aldus uitvoerend directeur Rainer Vogel in een verklaring. "Als we pas acht of negen maanden later dan onze concurrenten producten op de markt kunnen brengen, zegt dat genoeg." Daarnaast spelen veranderingen in de wensen van klanten en de geleidelijke uitfasering van verbrandingsmotoren een rol in de keuze om te stoppen met AC Schnitzer.

De neerwaartse economische spiraal waarin AC Schnitzer zich bevindt, duurt inmiddels al jaren. Importtarieven, hoge prijzen van grondstoffen, minder toeleveranciers, de terughoudendheid van consumenten om geld uit te geven zijn allemaal factoren die AC Schnitzer nu de das omdoen. Er is nog een sprankje hoop. Kohl Group zegt in gesprek te zijn met partijen voor een mogelijke overname, maar benadrukt daarbij dat alle bedrijfsvoorraad nog voor het eind van het jaar wordt verkocht.