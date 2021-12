Dit is de nieuwe Mini

Mini werkt aan een volledig nieuwe generatie van (in ieder geval) de driedeurs Mini. Hoewel die voorlopig nog niet op de markt komt, kunnen we 'm nu al in volle glorie zien.

Onlangs kon je in AutoWeek 46 al lezen over de toekomst van Mini. Er staat de komende jaren veel te gebeuren bij het Engelse merk. Behalve een nieuwe Countryman komt er ook nog een ander hoogpotig model en Mini zou zelfs werken aan een heuse MPV. Uiteraard krijgt ook de reguliere Mini weer een opvolger. Het is die auto die we dankzij de oplettende bronnen van Wilco Blok nu al uitgebreid kunnen bekijken. De auto is ongecamoufleerd vastgelegd in China.

Op het eerste gezicht zie je misschien niet dat hier toch echt de nieuwe Mini staat. Het front doet immers sterk denken aan de huidige Mini en natuurlijk is een grote ommezwaai in het design vanwege de retro-lijnen ook niet zo snel gemaakt. De achterkant is echter wél opvallend anders dan bij de huidige generatie. De vorm van de achterlichten is compleet anders. Het worden meer een soort driehoeken, in plaats van de ovale exemplaren van de huidige Mini. Het is duidelijk dat men ons wat dat betreft met de gecamoufleerde Mini die we onlangs zagen op het verkeerde been heeft gezet.

In het interieur is de vernieuwing ook duidelijk zichtbaar. De nieuwe Mini krijgt een behoorlijk minimalistisch dashboard met zo te zien een head up-display als instrumentarium. Het traditioneel ronde infotainmentscherm zit ook niet langer in het dashboard geïntegreerd, maar zweeft er deels boven. Het ziet er al met al een stuk moderner uit.

Het opvallende is dat er Cooper S achterop de gespotte auto staat, maar er geen uitlaat zichtbaar is. We weten dat de volgende Mini ook weer elektrisch leverbaar wordt, alleen zouden er ook versies met brandstofmotor moeten komen. Vermoedelijk wordt het elektrische aanbod dus uitgebreider dan nu het geval is. Nu kun je enkel voor de Mini Electric gaan als je elektrisch wil rijden, de overige versies (waaronder de Cooper S) hebben nog gewoon een verbrandingsmotor.

Hoewel de nieuwe Mini in ieder geval qua uiterlijk nu dus in één klap een stuk minder verrassingen voor ons in petto heeft, is het nog wel even wachten tot Mini de auto zelf onthult. Dat gebeurt waarschijnlijk in de eerste helft van 2022.