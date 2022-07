Mini Concept Aceman: vooruitblik nieuwe elektrische cross-over

Highlights

Vooruitblik op volledig nieuw model

Aceman komt tussen driedeurs Hatchback en Countryman

Mogelijk als opvolger van vijfdeurs Hatchback

Alleen elektrisch

Geen leer of chroom, nieuw design

De elektrische versie van de driedeurs Mini Hatchback is momenteel de enige elektrische auto van Mini, maar zal dat niet lang blijven. Zo werkt Mini onder meer aan een volledig nieuwe Countryman, een auto die naast met verbrandingsmotoren ook met een elektrische aandrijflijn beschikbaar komt. Die Countryman krijgt een kleinere cross-overbroer naast zich die puur en alleen als EV verschijnt. Het is die nieuwe compacte elektrische cross-over waar deze Mini Concept Aceman een vrij concrete voorbode van is.

Afmetingen en plaatsing

Interessant is de plaatsing van de Aceman. Mini zegt dat de van de Concept Aceman afgeleide productieversie een plekje krijgt tussen de straks volledig nieuwe driedeurs Mini Hatchback en de volgende generatie van de Countryman. Mini zegt het niet met zoveel woorden, maar dat lijkt te betekenen dat de Mini Hatchback met vijf portieren komt te vervallen. Mini hoeft het niet zonder compacte vijfdeurs te doen, ook de Concept Aceman heeft namelijk - met de achterklep meegerekend - vijf portieren. Technische specificaties van de aandrijflijn geeft Mini overigens niet.

De Mini Concept Aceman is op het oog echt een kleintje Countryman. Het op deze foto's door hippe, druk wijzende en zwoel kijkende figuren omringde studiemodel is 4,05 meter lang, 1,99 meter breed en 1,59 meter hoog. Die afmetingen zijn opvallend, ze maken de Aceman namelijk zo'n 7 centimeter langer dan de vijfdeurs Hatchback en maar liefst 36 centimeter korter dan de huidige Countryman. De afstand tot de Countryman neemt in de toekomst verder toe, daar die SUV bij zijn generatiewissel een kleine groeispurt maakt. Verder is de Aceman opvallend genoeg zo'n 5 centimeter korter dan de driedeurs cross-over waar zijn naam sterk op lijkt: de tussen 2012 en 2016 geproduceerde Paceman.

Design

Mini's nieuwste concept-car is duidelijk als Mini herkenbaar, maar doet toch een aantal zaken anders dan je gewend bent. Zo vind je rond de ruiten namelijk geen chroomkleurige lijsten. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. In 2021 toverde de fabrikant in de vorm van de Mini Strip namelijk een van uiterlijke opsmuk ontdane driedeurs Hatchback uit de hoge hoed. Helemaal van uiterlijke aankleding is de Aceman natuurlijk niet ontdaan. Zo zien we aan de voor- en achterzijde skidplates en worden de vrij forse hoekige wielkasten met nog hoekigere donkere kunststof schermen gevuld door 20-inch wielen.

De Concept Aceman heeft een hoog front met daarin een volledig dichte grille. In tegenstelling tot de bekende Mini-roosters is die grille niet zes-, maar achthoekig. Het grille-achtige element dat zijn functie als grille natuurlijk volledig heeft verloren is omlijst met lichtgroene ledverlichting. Ook interessant zijn de koplampen. Tot op zekere hoogte ken je de vorm ervan van de lichtunits voorop de huidige Countryman, al zijn ze een stuk scherper getekend en volgen ze de lijn van de motorkap. De handgrepen zijn verzonken in de portieren.

Geen moderne Mini zonder de nodige designtechnische verwijzingen naar de Union Jack en dus heeft ook de Aceman achterlichten met een Union Jack-achtig patroon. Net als bij de huidige Mini's heeft dat twee pijlachtige vormen in de achterlichten tot gevolg. Daarbij heeft de Concept Aceman een fors imperiaal in de vorm van de Union Jack. Op de achterklep staat groot modelnaam Aceman uitgeschreven. Erboven vindt je een 2D-versie van het Mini-logo. In zowel de voor- als achterbumper zien we oranjekleurige luidsprekers die een riedeltje laten horen bij het ontgrendelen van de auto. Dat tafereel gaat gepaard met een uitgebreide lichtshow en een knipogende Aceman. Gezellig.

Interieur

Ondanks zijn relatief compacte afmetingen wordt de Mini Aceman een cross-over die - in ieder geval op papier - plek biedt aan vijf inzittenden. Dat heeft de Aceman onder meer aan zijn elektrische aandrijflijn te danken. Hoewel het interieur van de Mini Concept Aceman met al zijn vrolijk gekleurde stofjes vrij bombastisch oogt, is het geheel minimalistisch vormgegeven. Het dashboard bestaat uit weinig meer dan een met stof bekleed paneel met in het midden een rond display. Dat ronde OLED-scherm is natuurlijk een moderne interpretatie van de ronde instrumentenpaneel dat Mini al jaren in zijn auto's voert. Onder het scherm zit een klein eilandje met daarin een zeer select aantal knoppen en schakelaars waarmee je de onder meer handrem en de audio-installatie bedient of de rijrichting kiest. De ruimte tussen de voorstoelen wordt gevuld door een handige console met daarin onder meer opbergruimte, een inductielader en bekerhouders. In het interieur vind je overigens geen chroom of leer. Zo is het stuurwiel met velours bekleed en zijn zelfs de knoppen op de spaken achter een dun laagje stof verstopt.

Volgens Mini kan er ook informatie over de gehele breedte van het dashboard geprojecteerd worden, van "een gedetailleerde landkaart tot een wollige wolkenlucht." Mini biedt je verder de mogelijkheid om te kiezen uit zogenoemde Experience Modes die invloed hebben op de lay-out en de kleurenthema's van het OLED-scherm en de projecties.

Mogelijk komt de productieversie van de Aceman al volgend jaar op de markt. Ook heeft Mini een volledig nieuwe generatie van zijn driedeurs hatchback in het vat zitten.