Mondeo-mysterie gaat door: nieuw prototype

Met welk model Ford het gat gaat opvullen dat de Mondeo na zijn vertrek in maart 2022 achterlaat, is nog altijd een groot raadsel. Het concept van de in China door joint-venture Changan-Ford ontwikkelde en geproduceerde Evos (foto's 9 t/m 13) is in ieder geval een interessante. Net als de C5 X waarmee Citroën in zekere zin terugkeert in het C5- en Mondeo-segment is de Evos een cross-overachtige liftback waarmee Ford de klanten voor zich hoop te winnen die een sedan te traditioneel en een SUV te hoog vinden. De Evos komt niet naar Europa, zo liet Ford kort na de Chinese introductie van het model weten. Later dook in Europa een op de Evos lijkend prototype op en nu is een soortgelijk testmodel in de Verenigde Staten voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen, een auto die het allemaal nog ingewikkelder maakt.

Het betrapte testmodel hangt nog fanatiek in de plakkers, maar met name de neus en kont zijn minder heftig gecamoufleerd dan die van het in Europa gesnapte testexemplaar. Het front lijkt linea recta afkomstig van de Evos, maar de rest van de auto lijkt op de carrosserievorm na niets met die Chinese auto te maken te hebben. Zo is deze mysterieuze Ford meer dan de Evos een traditionele sedan. De daklijn loopt meer dan bij de Evos in een vloeiende lijn oer in de achterruit en ook de raampartij is niet identiek aan die van de Evos, wat vooral bij het achterportier en de erachter geplaatste zijruitje duidelijk wordt. Daar komt bij de de achterlichten van dit testmodel volledig anders zijn dan die van dat Chinese model. De drie aan elkaar geknoopte achterlichten hebben drie verticale elementen die sterk doen denken aan de exemplaren achterop de Mustang Mach-E, al verraden de knalpijpen onderaan de achterzijde samen met de 'Caution, Fuel Drain'-stocker op de achterbumper - als ze echt zijn - dat dit geen volledig elektrisch model is.

Al lang is duidelijk dat Ford van de Mondeo-opvolger geen traditionele hatchback, sedan of stationwagon maakt. Het is derhalve dan ook niet aannemelijk dat dit de auto is waarmee Ford de Mondeo in Europa en zijn al enige tijd geleden uit het Amerikaans leveringsgamma geknipte Fusion-broertje opvolgt. Daar komt bij dat het front van dit testmodel - net als dat van de Evos - helemaal in lijn is met dat van voor de Chinese markt bestemde modellen als de Equator (Sport).

Dat brengt ons terug bij de Mondeo, die is in China namelijk ook te koop en wordt daar naast de Evos verkocht (foto's 14, 15 en 16). De Chinese Mondeo loopt al even niet meer in de pas met het Europese model. Zo heeft de auto in de loop der jaren het front en de achterkant van de Amerikaanse Mondeo - de Fusion - gekregen en recent perste de Chinese tak van Ford een enorm verticaal touchscreen in de middenconsole van het model. Een andere mogelijkheid is dan ook dat de gekiekte Ford een grondig gefacelifte - of misschien wel compleet nieuwe - Chinese Mondeo is die slechts in Europa en de Verenigde Staten aan testwerk wordt onderworpen en die met zijn nieuwe neus en bilpartij optisch beter moet aansluiten bij de Evos en Mustang Mach-E.

Vooralsnog lijkt het er op dat de Kuga en Mustang Mach-E vanaf maart 2022 het stokje van de Mondeo gaan overnemen. Missen zal Ford de uitgaande Mondeo in Europa niet, de Mustang Mach-E heeft de auto in korte tijd namelijk al ingehaald in de Europese verkoopstatistieken.