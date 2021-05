Ford test Evos weer op Europese bodem

De toekomst van de Mondeo is in Europa voorlopig nog in nevelen gehuld. Op deze spionagefoto's is een nieuw testmodel van Ford te zien, die sterke gelijkenissen vertoont met de Evos.

Ford sluit in maart volgend jaar de productielijn waarop het de Mondeo voor de Europese markt produceert. Over een opvolger is nog weinig bekend. Even leek de in China gepresenteerde Ford Evos een kanshebber om de Mondeo in Europa in 2022 op te volgen, al riep Ford vervolgens dat het merk geen plannen had om die auto ook buiten China aan te bieden. Op deze spionagefoto's is een nieuw model te zien dat nog stevig in de plakkers hangt en met zijn sterke Evos-lijn vragen oproept over de wijze waarop Ford de Mondeo gaat vervangen.

Het ingepakte testmodel op deze foto's is net als de Ford Evos een relatief lang ogend model met een sterk aflopende daklijn. Hoewel het voor de hand ligt dat de gekiekte auto ook daadwerkelijk een Evos is - de Evos is eerder ook al eens op Europese bodem gesnapt - valt het niet met zekerheid te zeggen. De Ford op deze foto's lijkt iets lager tegen het asfalt te liggen dan de in China onthulde Evos en de opvallende achterspoiler boven de achterruit van dat model moet dit testexemplaar ontberen. Het is niet ondenkbaar dat Ford een voor de Europese markt aangepaste Evos naar ons werelddeel haalt, of in ieder geval hier ook met een auto met een soortgelijke vorm komt. Het feit dat deze testauto het 'typische' Chinese Ford-design heeft dat we kennen van onder meer de gefacelifte Chinese Focus, ondersteunt die gedachte echter niet direct.

Vooralsnog worden we er weinig wijzer van. Feit is dat aan de huidige Mondeo een eind komt en dat Ford - als het niet met een directe opvolger komt - voormalig Mondeo-klanten moet doorverwijzen naar de Kuga of Mach-E. Ford zou niet de eerste fabrikant zijn die een 'lage' en bijna liftbackachtige cross-over aan het D-segment toevoegt. Citroën doet met de gelijksoortige C5 X namelijk sinds kort ook weer mee in deze klasse.