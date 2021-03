Ford Mondeo: het begin

Ford startte in 1992 met de productie van de Mondeo, die op de markt kwam als sedan, hatchback én stationwagon. De Mondeo loste de Sierra af als middenklasser van Ford. Waar de Sierra ook nog leverbaar was als driedeurs hatchback, verdween deze carrosserievariant bij de Mondeo. Voor wat betreft zijn buitenmaten verschilde de Mondeo niet eens heel veel van de Sierra. De Mondeo sedan was slechts 1,4 centimeter langer en 4,9 centimeter breder dan de uitgaande Sierra sedan. Ook was de Mondeo 3,5 centimeter lager en werd de wielbasis verlengd met 9,6 centimeter tot 2,7 meter. Dat resulteerde in een auto die de wielen iets meer op de hoeken had staan. In Amerika stonden de Ford Contour en de Mercury Mystique overigens op dezelfde basis als de Mondeo.

Qua design verschilde de Mondeo echter veel meer van de Sierra dan zijn afmetingen. Waar de laatste tamelijk hoekig en vierkant was, had de Mondeo veel meer afgeronde lijnen. In feite deelde hij bijna niets meer met zijn voorganger. Ook in het interieur brak de Mondeo met de hoekige vorm van het dashboard van de Sierra. Het tellerhuis vormde bijvoorbeeld veel meer een geïntegreerd geheel met de rest van het dashboard en had eveneens afgeronde lijnen, daarbij nam de overzichtelijkheid van de middenconsole eveneens toe. Daarbij hadden de duurdere uitvoeringen zaken als een CD-wisselaar, boordcomputer, een elektrisch schuifdak, leren bekleding en elektrisch bedienbare spiegels en ramen aan boord.

De Mondeo was in eerste instantie leverbaar met een reeks benzinemotoren en één dieselmotor. De 90 pk sterke 1.6i viercilinder vormde de onderkant van het aanbod, terwijl de 170 pk sterke 2.5i V6 de rangetopper was. Daartussenin bevonden zich nog de 116 pk sterke 1.8i en de 2.0i met 136 pk. De vermogenssprong naar de V6 was dus behoorlijk groot. Dieselaars moesten het doen met de 90 pk sterke 1.8 TD, andere opties had Ford destijds niet. De eerste generatie van de Mondeo ging mee tot in 1996. Van meet af aan verkocht de Mondeo behoorlijk goed in ons land. Van 1993 tot en met 1996 rolden 48.027 exemplaren van de Mondeo de showroom uit.

Facelift, of toch niet?

In 1996 kreeg de Mondeo een facelift, maar deze verschilde in uiterlijk opzicht dusdanig van zijn voorganger dat je bijna zou kunnen spreken van een compleet nieuw model. Toch was de Mondeo 'Mk II' onderhuids grotendeels hetzelfde als zijn voorganger. De wielbasis bleef hetzelfde, maar wel groeide hij in het geval van de sedan 7,5 centimeter in de lengte. Het ontwerp van de voor- en achterlichten werd behoorlijk ingrijpend gewijzigd, overigens bleven de achterlichten van de Estate grotendeels hetzelfde. Ook kreeg de Mondeo een krachtigere topversie in de vorm van de 205 pk sterke ST200.

De Mondeo Mk II was geen generatiewissel in de zuiverste zin van het woord. Bij de introductie van de tweede generatie van de Mondeo in 2000 ging het roer pas echt om. De middenklasser kreeg een veel scherper gelijnd uiterlijk en ook de matige ruimte achterin van zijn voorgangers werd aangepakt. Het motorenaanbod begon bij een 1.8 met 110 pk en de ST220 met 226 pk sterke 3.0 V6 vormde het topmodel. Ook het aantal beschikbare diesels nam toe naar drie stuks. De Mondeo was nog steeds leverbaar als hatchback, sedan en stationwagon, een traditie die ook bij de introductie van de derde generatie Mondeo in 2007 en de vierde generatie in 2014 werd voortgezet.

Kaalslag

Bij de facelift van de vierde generatie Mondeo in 2019 begon de kaalslag echter. Die was er in eerste instantie wel als hatchback en als stationwagon in ons land, maar de hatchback verdween al vrij gauw uit het aanbod. Nu zijn alleen de Mondeo Sedan en Wagon nog leverbaar met één aandrijflijn: de 187 pk sterke hybride. Volgend jaar rond deze tijd zal het doek ook voor dat model gaan vallen. Pakken we de verkoopcijfers van de laatste jaren in ons land erbij, dan is die stap niet heel gek te noemen. In 2020 verkocht Ford slechts 542 exemplaren van de Mondeo, tegenover 772 stuks in 2019. Een schim van de verkoopaantallen van de eerste generatie.

In totaal heeft Ford in Nederland 173.865 Mondeo's verkocht, waarmee het model eindigt op de vierde plaats achter de Escort, de Fiesta en de Focus. Vanaf 2001 was er al een duidelijke kentering merkbaar voor het succes van de Mondeo en die dalende trend heeft Ford niet om kunnen zetten. Ford heeft een opvolger in de maak die het gat van de Mondeo mogelijk moet gaan opvullen, maar dat model zal qua opzet compleet anders gaan zijn.