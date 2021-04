'Ford Evos niet voor Europa'

De Ford Evos is een nieuwe cross-over voor in het D-segment die onlangs zijn publieksdebuut beleefde in China. Opvallend nieuws: het lijkt er vooralsnog op dat de Evos de Chinese landsgrenzen via de officiële kanalen niet gaat verlaten.

Dat de Mondeo geen lang leven meer is beschoren, is alom bekend. De Ford Mondeo verlaat in maart volgend jaar de Europese markt. De auto is het slachtoffer van de afnemende populariteit van traditionele sedans, hatchbacks en stationwagens in het D-segment. Citroën keert met de meer cross-overachtige C5 X terug naar het D-segment en de onlangs gepresenteerde Ford Evos volgt in China op termijn de Mondeo op. Die net als de C5 X meer cross-overachtige D-segmenter lijkt echter puur een Chinese aangelegenheid te zijn.

Mike Levine, hoofd Product Communications van Ford Motor Company, zegt op Twitter dat de Ford Evos "[...] alleen voor Chinese klanten" is en dat Ford momenteel geen plannen heeft om de auto elders aan te gaan bieden. Dat is opvallend. De Ford Evos is in testkostuum namelijk ook al eens op Europese bodem betrapt. Datzelfde geldt overigens ook voor de Volkswagen ID6, een auto waar vooralsnog ook geen Europees paspoort voor in de maak blijkt te zijn.

De Ford Evos zoals die in China is gepresenteerd, is door het samenwerkingsverband Changan Ford ontwikkeld en heeft een voorkant waarvan het design aansluit op dat van de speciaal voor de Chinese markt gefacelifte versies van de Escort en Focus. Het is nog altijd mogelijk dat Ford in een later stadium een Evos-achtige met ander design en meer op de Europese markt afgestemde techniek onder een andere naam naar ons deel van de wereld brengt. Daarover is echter nog niets bekend.