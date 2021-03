Ford Mondeo verdwijnt in maart 2022

Dat de Ford Mondeo in zijn huidige vorm spoedig gaat verdwijnen, is al even bekend. Nu weten we ook wanneer dat precies moet gebeuren. Tegelijkertijd doet Ford een boekje open over wat we de komende jaren wél van het merk mogen verwachten.

De Ford Mondeo wordt in maart 2022 geschrapt. Dat is vlot, maar het betekent dus ook dat je nog zeker een jaar bij Ford kunt aankloppen voor een forse middenklasser. Eerder zagen we al dat dat best slim kan zijn, want in de beste traditie stopt Ford het model uit 2014 tegen het einde van zijn carrière voor een schappelijk bedrag vol met extra’s.

Alles EV of PHEV in 2026

Bovendien is een moderne Mondeo in ons land altijd een Hybrid en in dat opzicht in ieder geval bij de tijd. Net als vrijwel ieder ander merk zet Ford de komende jaren sterk in op elektrificatie, dus het aandeel van hybrides moet de komende jaren steeds groter worden. Midden 2026 moet alles ‘Zero-emmision capable’ zijn, zoals Ford het mooi noemt. Dat betekent dat alle auto’s die Ford verkoopt op zijn minst tijdelijk zonder uitstoot door het verkeer moet kunnen gaan. Concreet: alle Europese Fords zijn dan plug-in hybrides óf EV’s. In 2030 is de transitie compleet en moeten alle in Europa verkochte Fords volledig elektrisch zijn. Overigens doet Ford nu al goede zaken met zijn plug-ins: maar liefst de helft van de verkochte Kuga’s is een PHEV.

Dat de Mondeo verdwijnt, heeft natuurlijk alles te maken met de populariteit van SUV’s. In 2020 koos 39 procent van de Europese Ford-kopers voor een SUV of een cross-over, 8 procentpunt meer dan in 2019.

Galaxy en S-Max

Wie de Mondeo ziet verdwijnen, zou kunnen denken dat ook de technisch verwante MPV’s Galaxy en S-Max het veld moeten ruimen. Dat lijkt gezien de nagenoeg complete teloorgang van het MPV-segment een logische zet, maar Ford waagt zich nog niet aan een einddatum voor de ruimtereuzen die recent in hybridevorm zijn gepresenteerd. Voor Nederland maakt het allemaal niets uit: hier zijn beide modellen al sinds 2018 niet meer leverbaar.

Mondeo-opvolger

Het einde van de Mondeo ‘as we know it’ betekent overigens niet dat dit model geen opvolger krijgt. We kregen al eens een forse Ford voor de lens die mooi in dit gat zou passen. Behalve een andere koetswerkvorm wacht voor deze auto naar alle waarschijnlijkheid echter ook een andere modelnaam.