Na de premium-karretjes van vorige week (Alfa Romeo MiTo, Audi A1, DS 3) pakken we het ditmaal nuchterder aan. We zoeken een flinke stationwagon waarin het hele gezin plus bagage alle ruimte heeft. Met in het achterhoofd de stijgende stroomprijzen mag dat best een zuinige diesel zijn. Zo’n koppelrijke zelfontbrander leent zich namelijk uitstekend voor dit soort comfortabele kilometervreters - zeker als er een flinke caravan aan de haak moet. Het budget is 14.000 euro.

Steeds meer merken nemen afscheid van de diesel, maar in de occasionwereld is er nog volop keuze. Zo’n beetje alle merken - van budget tot premium, van comfortabel tot sportief en van Europa tot het Verre Oosten - had (of in een enkel geval heeft) wel een of meerdere dieselende stationcars in het programma. Wij kozen voor een sportieveling, een comfortabele vierwieler en een nuchtere pakezel, maar trek gerust je eigen plan! Keuze te over, maar reken vooral vooraf uit of een diesel ook financieel haalbaar is: het omslagpunt zal rond de 20.000 kilometer per jaar liggen.

Ford Mondeo Wagon 1.5 TDCI Trend Lease Edition - 2017 - 145.946 kilometer - €12.745

Al jaren staat Ford bekend om zijn bovengemiddeld goed sturende auto’s. Zou dat ook gelden voor deze Ford Mondeo Wagon met in het vooronder een vrij bescheiden machine voor die 1.415 kilo auto? Ondersteltechnisch zeker. Er is een aangename balans tussen sportiviteit en comfort, ook in sneller genomen bochten. Daarbij is de bestuurder in zijn of haar nopjes vanwege de mooi direct reagerende auto op stuurcommando’s. De passagiers krijgen daar weinig van mee, in die zin dat het comfort niet lijdt onder die dynamiek. Fijn!

120 pk en trekken mag deze stationwagon bijna niet

Wel merk je dat het onderstel gebouwd is voor méér dan de 120 aanwezige paardjes. Na verloop van tijd kan dat een ‘wel willen, maar niet kunnen’-gevoel opleveren. Dat doen de trekcapaciteiten zeker: slechts 400 kilo mag aan de haak, ver verwijderd van de 1,5 ton van de Skoda of de zelfs 1.850 kilo van de Renault! Vreemd, want op motorkracht (pk’s en Newtonmeters) is de Mondeo juist het meest krachtig. Op prestatie- en dieselconsumptiegebied valt hij daarom niet uit de toon.

Maar deze stationwagon mag wel veel laden

Pleister op de wonde: aan boord mag maar liefst 855 kilo mee (Talisman: 671 kilo, de Octavia zit daar een kilo onder). Genoeg om de 525 tot 1.630 liter metende bagageruimte mee te vullen, maar een caravan past daar niet in … Van deze drie occasions heeft de Mondeo de grootste afmetingen, qua interieurruimte valt vooral de breedte in positieve zin op. Wil je nog meer ruimte, zoek dan overigens naar een Skoda Superb Combi. Twee eerdere eigenaren hebben de afgelopen zes jaar nog geen 150.000 kilometer gereden - voor een diesel zeker rendabel. Het interieur oogt netjes, maar wat druk en niet echt hoogwaardig of modern. Dat is de uitrusting in zekere zin wel: zo is een inparkeerautomaat aanwezig. Ondanks twaalf jaar carrosseriegarantie wil een Ford best al eerder een roestplekje vertonen. De op deze (qua lakkleur) typische vertegenwoordigersauto is de verleende twaalf maanden Bovag-garantie dus wellicht geen overbodige luxe.

Signalement

Merk Ford

TypeMondeo Wagon 1.5 TDCI Trend Lease Edition

Bouwjaar februari 2017

Kilometerstand 145.946

Vraagprijs €12.745

Waar te koop? Vakgarage Van der Veen, Heerenveen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.499 cc, turbo

Max. vermogen 88 kW/120 pk bij 3.600 tpm

Max. koppel 270 Nm bij 1.750 tpm

Bagageruimte 525 l/1.630 l

Max. aanhanger geremd 400 kilo

Gem. verbruik 1 op 26,3

0-100 km/h 11,9 s

Topsnelheid 187 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Renault Talisman Estate dCi 110 Zen - 2017 - 140.683 kilometer - €13.990

Ook deze Renault Talisman Estate krijgt een jaar Bovag-garantie mee, maar wellicht hoeft daar geen aanspraak op te worden gemaakt. Na de behoorlijk rampzalige Laguna II was de III al veel betrouwbaarder. Die naam was echter besmet, het succes bleef daardoor - onterecht - uit, zodat Renault voor zijn opvolger ‘Talisman’ als modelnaam koos.

Talisman bracht geen geluk

Maar deze voiture was evenmin een geluksbrenger. Aan de auto lag en ligt het niet: hij oogt lekker dik en modern, met dank aan ‘onze’ Laurens van den Acker. Ons model heeft wat minder ervaring qua leeftijd en kilometers dan de Mondeo. Dat en de aankleding zal die meerprijs wel verklaren. Het interieur ziet er namelijk fraai en voornaam uit. Mooie materialen, goede passingen. Smaken verschillen, maar het Talisman-binnenste doet rijker, moderner aan dan de Mondeo-cabine. De insteek is echter anders: hier is het comfort dat de klok slaat.

Deze stationwagon biedt de meeste luxe

De uitrustingsbenaming Zen zegt het al: deze occasion wil z’n inzittenden tijdens de reis in de watten leggen. Sommige zaken deelt hij met de Mondeo, andere met de Octavia. Opgeteld blijkt de Talisman nipt het meest luxe. Aan het comfort draagt het prima meubilair bij, waarbij de zittingen helaas net te kort zijn. Pakken we de rolmaat erbij, dan biedt de Talisman voorin de meeste ruimte, achterin juist de minste. Helemaal achterin kan 572 tot 1.681 liter bagage mee plus - we gaven het al aan - een flinke aanhanger. Opmerkelijk, want het 110 pk-blokje is het kleinst van dit drietal. Net als de Duitser is hij van het common rail-type en hij klinkt daardoor wat gecultiveerder dan de Tsjech die van directe inspuiting is voorzien. Op prestatie- en verbruiksgebied ontlopen de drie elkaar weinig, waarbij je de opgegeven 1 op 27 van de Talisman in de praktijk zelden zult halen. Boven de 1 op 20 is echter haalbaar en dat toont de enorme vooruitgang op dieselgebied aan - vergelijk maar met het Uit de oude doos-artikel op onze website!

Signalement

Merk Renault

TypeTalisman Estate dCi 110 Zen

Bouwjaar augustus 2017

Kilometerstand 140.683

Vraagprijs €13.990

Waar te koop? Autobedrijf Iwan Hegeman, Bemmel

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.461 cc, turbo

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 4.000 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 1.750 tpm

Bagageruimte 572 l/1.681 l

Max. aanhanger geremd 1.850 kilo

Gem. verbruik 1 op 27,0

0-100 km/h 12,2 s

Topsnelheid 190 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Greentech Ambition Businessline - 2014 - 89.724 kilometer - €13.450

Een Mondeo te dynamisch en een Talisman te weelderig? In het midden van dit spectrum komen we de nuchtere Skoda Octavia Combi tegen. Geliefd bij de Hollanders vanwege z’n no-nonsense karakter en value for money. Want voor minder geld rijd je in een op de kleinere Volkswagen Golf gebaseerde auto! De Octavia wordt daarom wel ‘ns bij de compacte middenklasse (C-segment) ingeschaald, maar in veel zaken doet hij weinig onder voor de middenklasse (= D-segment).

Deze stationwagon is korter maar heeft enorme bagageruimte

Goed, de Combi is 20 centimeter korter dan z’n opponenten van vandaag, met liefst 610 tot 1.740 liter is de bagageruimte een echte balzaal. Die ruimte gaat ten koste van het passagierscompartiment, maar krap wordt het geenszins. Wel weegt deze Skoda Octavia Combi bijna 200 kilo minder en dat scheelt in de exploitatiekosten! De geportretteerde occasion is enerzijds drie jaar ouder, maar heeft anderzijds een halve ton minder ervaring.

Diesel krachtig en zuinig maar maakt veel geluid

Onder de kap vinden we een van directe inspuiting voorzien dieselblok. Voordeel: maximale vermogen en koppel komen bij - nog - lagere toerentallen vrij. Nadeel: hij is iets duidelijker aanwezig. Het budgetterige toont de aankleding: de materialen zijn netjes, de bouwkwaliteit goed, maar eerder functioneel dan rijk of frivool. Ook bediening van bak en koppeling gaat net wat minder verfijnd, terwijl de stoelen niet van Renault-niveau zijn. Op de weg gedraagt de Octavia zich goedmoedig. Niet uitgesproken dynamisch of zacht, maar goedmoedig, vertrouwenwekkend, netjes binnen de lijntjes kleurend. Gezien kilometerstand en gewicht vermoeden we dat deze occasion maandelijks de kleinste greep uit de huishoudpot doet. In ruil daarvoor ontbreekt het je aan het sprankelende van de Mondeo of het rijke van de Renault of meer in algemene zin: een stukje verfijning. Op het gebied van ruimtegebruik en motorprestaties doet de Skoda niet onder voor de andere twee. Simply clever!

Signalement

Merk Skoda

TypeOctavia Combi 1.6 TDI Greentech Ambition Businessline

Bouwjaar januari 2014

Kilometerstand 89.724

Vraagprijs €13.450

Waar te koop? Autobedrijf G. Kuijpers, Ravenstein

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc, turbo

Max. vermogen 77 kW/105 pk bij 3.000 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 1.500 tpm

Bagageruimte 610 l/1.740 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 26,3

0-100 km/h 11,0 s

Topsnelheid 191 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke ruime diesel past bij jou?

Samenvattend: de Mondeo is het meest dynamisch van dit trio, maar het onderstel verdient eigenlijk een krachtiger motor om diens mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. De Talisman is nogal ondergewaardeerd. Dat maakt de prijs/prestatie-verhouding nú interessant, maar wat doet hij later bij inruil, ook omdat het een diesel is? De Octavia mist wat verfijning ten opzichte van de andere twee, maar is naar verwachting het goedkoopst te rijden. Wat is jouw keuze?