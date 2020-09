Eigenzinnige Mitsubishi Xpander als rallykanon

Mitsubishi heeft een wel heel eigenaardig rallykanon gepresenteerd. Samen met zijn motorsportdivisie Ralliart heeft het merk de Xpander, een relatief compacte zevenzits MPV, in een uitbundig modderpak gehesen. Het resultaat is op elk vlak bijzonder.

De in 2017 op de markt gebrachte Mitsubishi Xpander is met zijn markante snuit en relatief smalle koets van nature al een bijzondere verschijning. Van het model, dat in de vorm van de Livina een tweelingbroer van Nissan heeft, levert Mitsubishi al een Cross-versie, maar de versie die in dit artikel de hoofdrol speelt, staat naast het asfalt pas écht zijn mannetje. We hebben het over de Xpander AP4, een waar rallykanon!

De Xpander AP4 is een door de Indonesische tak van Mitsubishi en de Nieuw-Zeelandse divisie van 'huistuner' Ralliart geprepareerde rallyversie van de Xpander die gaat meedoen aan de AP4-klasse van het Asia-Pacific Rally Championship. AP4-auto's zijn vergelijkbaar met de R5-scheurneuzen van de FIA, en kunnen door allerhande bedrijven worden geprepareerd. Een homologatiemodel voor de openbare weg verschijnt er dan ook helaas niet van. De rally-Xpander moet het zonder tweede en derde zitrij doen, maar krijgt wel twee kuipstoelen met harnasgordels voorin. Het gevaarte beschikt over een rolkooi, heeft een heftig aangepast onderstel en is vanbuiten natuurlijk uitbundig uitgebouwd. Rondom zien we niet alleen uitbundig spoilerwerk, maar ook brede wielkasten, een luchthapper op het dak en een fikse achtervleugel.

Onder de kap ligt geen atmosferische 1.5 zoals in de reguliere Xpander, maar een 350 pk en 556 Nm sterke viercilinder die een afgeleide is van de 2.0 die Mitsubishi in de Evolution X leverde. Het blok is gekoppeld aan een sequentiële zesbak, die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Op Europese rallyparcours zul je de Xpander AP4 niet zien jagen, vandaar dat we hem je graag even online laten zien.