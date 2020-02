Suzuki XL7 gepresenteerd

Suzuki rekte eind jaren negentig de toen actuele Grand Vitara enkele centimeters uit en had met de XL-7 die zo geboren werd opeens een SUV op zijn prijslijst staan met plek voor zeven inzittenden. De in 2006 gepresenteerde opvolger, die voortaan XL7 werd genoemd, kwam niet naar ons land. Ook de hagelnieuwe XL7 die Suzuki nu naar voren schuift, zal de Nederlandse wegen nooit via de officiële kanalen bereiken.

Deze nieuwe XL7 is minder nieuw dan je aanvankelijk zou denken. In feite is deze Indonesische nieuwkomer een XL6 zoals die in augustus vorig jaar in India werd gepresenteerd (foto 11, 12 en 13). Die XL6 deelt zijn basis, net als de XL7 dus, met de Ertiga, een zevenzits MPV. De XL6 en de XL7 zijn met hun kunststof wielkast randen en stoerder ogend bumperwerk in feite een meer SUV-achtig alternatief voor de Ertiga. Nagenoeg het enige verschil tussen de XL6 en de XL7: de XL6 biedt plaats aan zeven inzittenden terwijl de XL6 een zeszitter is. Waar de XL6 twee losse zetels op de tweede zitrij heeft, heeft de XL7 een achterbank waar drie personen plaats kunnen nemen. Daarnaast is de XL7 straks te krijgen in een two-tone kleurstelling.

De XL7 is net als de XL6 4,45 meter lang en heeft een wielbasis van 2,74 meter. Op de bestellijst staat een 105 pk en 138 Nm sterke 1.5, een benzinemotor die gekoppeld kan worden aan een handgeschakelde vijfbak en een automatische transmissie met vier verzetten.