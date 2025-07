Mitsubishi Pajero lijkt terug te keren

De Mitsubishi Pajero is alweer heel wat jaren van het Nederlandse toneel verdwenen en ook internationaal is er momenteel geen Pajero meer. Maar wacht, er is toch nog een Mitsubishi Pajero Sport? Dat klopt, maar we hebben het nu over de veel luxere Toyota Land Cruiser-concurrent die simpelweg Pajero heette. Het lijkt erop dat die terugkeert. Onze spionagefotograaf heeft een forse SUV vastgelegd, die volgens diverse geruchten die bekende naam draagt.

Qua verhoudingen en formaat zou het goed kunnen kloppen. Ook zien we onder de camouflage aan de voorzijde vleugjes van de designtaal die Mitsubishi in 2023 op de Xforce liet zien. Het is nog een mysterie wat er onderhuids gebeurt, al zou de Mitsubishi Pajero naar verluidt techniek delen met de nieuwste Outlander. Dat zou inhouden dat er onder meer een plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar wordt, met een systeemvermogen van dik 300 pk. Waarschijnlijk zitten er ook nog wel krachtigere aandrijflijnen in het vat. Nu is het alleen nog even de vraag waar de nieuwe Mitsubishi Pajero straks te koop zal zijn.