Nieuwe Mitsubishi Grandis: terug als Renault Symbioz

Maak kennis met de splinternieuwe Mitsubishi Grandis. Dat is geen MPV zoals voorheen, maar een hybride cross-over. Wat het óók is: een Renault Symbioz.

'Ik geloof dat die Renault Symbioz een Mitsubishi Grandis' - is een ontzettend flauw woordgrapje dat vast niemand ooit zal maken, maar waarin wél een kern van waarheid zit. Een grote zelfs. Mitsubishi trekt de modelnaam Grandis uit de mottenballen voor zijn derde model dat feitelijk weinig meer is dan een Renault met Mitsubishi-logo's. De Mitsubishi Grandis verhoudt zich tot de Renault Symbioz zoals de Colt tot de Clio en de ASX tot de Captur.

Is dat een schande? De liefhebber van 'het oude Mitsubishi' vindt dat allicht wel. Maar door deze deelstrategie kun je in Nederland tenminste nog gewoon Mitsubishi's kopen. Het merk stond op het punt de Europese markt te verlaten, maar heeft door modellen van alliantiepartner Renault om te bouwen tot Mitsubishi weer een behoorlijk modellengamma opgebouwd. Het merk is in Nederland ook nu nog vrij klein, maar het verkocht in 2024 wel mooi een derde meer auto's dan in 2023 en zelfs dik 66 procent meer dan in 2022. Mitsubishi is er nog, juist dankzij deze modellen. Later komt het nog met een elektrische cross-over die zijn genen deelt met de Renault Scenic E-Tech Electric.

Design

Goed, terug naar de Grandis. De modelnaam Grandis zit ditmaal niet achterop een praktische MPV zoals eerder, maar op een eigen versie van de Renault Symbioz. Een cross-over dus. Net als de Symbioz de langere en vooral in de kofferbak aanzienlijk ruimere broer is van de Captur, is de Mitsubishi Grandis dat dus van de ASX. Mitsubishi's nieuwste toevoeging aan het menu heeft het front zoals je dat kent van de ASX en dat betekent dat zowel grille als bumperwerk afwijkt van die van het Franse model dat als basis dient.

Aan de achterzijde is groter visueel nieuws. Mitsubishi heeft budget vrijgemaakt om hem een eigen achterklep te geven. Het plaatwerk én de delen van de achterlichten die zich in de achterklep bevinden, zijn daadwerkelijk anders dan bij het origineel van Renault. De Symbioz heeft naar het midden toe sterk taps toelopende achterlichten die middels een sierstrip in een dieper gelegen deel van de klep met elkaar verbonden zijn. De achterlichten in de achterklep van de Grandis behouden naar het midden toe meer dikte, hebben een volledig eigen lichtsignatuur en de klep ontbeert de sierstrip en het diepere deel van de Symbioz-klep. Opvallend: op de achterklep van de ASX schrijft Mitsubishi zijn merknaam groot uit. Achter op de Grandis zien we gewoon de Mitsubishi-diamant. De achterbumper lijkt overigens wel weer uitwisselbaar met die van de Symbioz. Evenals het interieur, als je de logo's omruilt.

Altijd hybride en ruim

Wat de Grandis verder te bieden heeft? Veel ruimte en een hybride aandrijflijn. De cross-over heeft de Full-Hybrid E-Tech 160 van de Symbioz, al heet die aandrijflijn in de Grandis voluit 1.8 HEV Full Hybrid. Die bestaat uit een 109 pk sterke 1.8 benzinemotor, een 49 pk sterke elektromotor en een 20 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 160 pk.

Ruim is de Mitsubishi Grandis natuurlijk ook. Inderdaad: net als het origineel. Achter de achterklep kun je in principe 434 liter kwijt, al moet je de achterbank dan volledig naar voren schuiven. Dat kan over een afstand van 16 centimeter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.455 liter meezeulen.

Mitsubishi Grandis en Nederland

Prijzen van de Mitsubishi Grandis hebben we nog niet. De Colt en ASX zijn afhankelijk van de uitvoering en motorisering iets duurder of juist iets voordeliger dan de Clio en Captur. De Renault Symbioz is er vanaf €35.490, daar zal de Mitsubishi Grandis dus niet veel onder of boven gaan zitten.

Verschillen in de garantietermijn zijn er wel. Zo biedt Mitsubishi onder meer acht jaar (tot 160.000 kilometer) algemene garantie, Renault twee jaar zónder kilometerbeperking.