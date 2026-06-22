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Mitsubishi eK Cross X
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Mitsubishi eK X EV: praktische EV kost omgerekend €13.000

Omgerekend vanaf €13.000!

Lars Krijgsman
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Hij is klein, praktisch, helemaal elektrisch en naar Nederlandse begrippen spotgoedkoop. Dit is de vernieuwde Mitsubishi eK X EV!

De Mitsubishi Eclipse Cross is heus niet de kleinste elektrische Mitsubishi die er is. Althans, niet in thuisland Japan. Daar verkoopt Mitsubishi sinds 2022 de eK X EV. Die even hoekige als elektrische stadsrakker is nu vernieuwd. Opvallend: waar de kleine Mitsubishi met zijn kunststof wielkastrandjes eerder nog het X/Cross-deel van zijn naam wilde benadrukken, wil de vernieuwde versie daar niets meer van weten.

De Mitsubishi eK X EV heeft een vernieuwde snuit, waar voor Mitsubishi's jarenlang kenmerkende Dynamic Shield-grille geen plek meer is. Er komt een smalle koelsleuf voor in de plaats. De over twee verdiepingen verdeelde verlichting is wel gebleven, al tref je tussen de bovenste set lampen nu een gedeeltelijk verlichte strook kunststof aan. Vrijwel alle elementen die eerder zwart waren, zijn nu in carrosseriekleur uitgevoerd.

Technische aanpassingen zijn er niet en dat betekent dat de Mitsubishi eK X EV weer een 64 pk en 195 Nm sterke elektromotor op de vooras heeft. Die put zijn energie uit een 20 kWh batterij. Mitsubishi geeft voor de eK X EV een elektrisch bereik (WLTC!) op van 180 kilometer. Voor grote gezinnen is de eK X uiteraard niet geschikt; we hebben te maken met een elektrische kei-car.

Overigens is er van de eK X ook een versie met benzinemotor. Verder heeft deze elektrische eK X EV in de vorm van de Nissan Sakura een Nissan-broertje. Ook daar is een versie met benzinemotoren van: de Dayz.

De Mitsubishi eK X EV heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend zo'n €13.200.

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