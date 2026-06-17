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Mitsubishi Eclipse Cross
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Nieuws

Elektrische Mitsubishi Eclipse Cross €5.000 goedkoper

Dubbel voordeel

Lars Krijgsman
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Overweeg je de aanschaf van een elektrische Mitsubishi Eclipse Cross, maar wacht je op dat laatste zetje? Dan trekt Mitsubishi je nu misschien wel over de drempel. Het neefje van de Renault Scenic E-Tech Electric is namelijk €5.000 goedkoper geworden.

De Mitsubishi Eclipse Cross werd geïntroduceerd met een vanafprijs van €45.690. Vanaf nu mag de Mitsubishi Eclipse Cross voor maar liefst €5.000 minder mee naar huis. Dat levert de elektrische SUV een nieuwe vanafprijs op van €40.690. Let wel: het gaat om een tijdelijke prijsverlaging. De Mitsubishi Eclipse Cross kost als Intense+ tijdelijk €44.690 terwijl topversie Instyle+ voorlopig voor €47.990 op de prijslijst staat.

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Mitsubishi Eclipse Cross een 220 pk sterke elektromotor en een 87 kWh accu. Die combinatie helpt de Eclipse Cross aan een elektrisch bereik van 633 kilometer. Snelladen kan met 150 kW.

Met de tijdelijke prijsverlaging is de Eclipse Cross ook 5 mille goedkoper dan een met dezelfde aandrijflijn uitgeruste Renault Scenic E-Tech Electric. Mitsubishi geeft daarbij acht jaar garantie op het model, terwijl Renault twee jaar fabrieksgarantie geeft.

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Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross Elektrische Auto
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