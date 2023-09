De Mitsubishi Colt is terug en is meer Renault dan ooit, want de Colt is feitelijk een Clio waar Mitsubishi een mild eigen sausje over heeft uitgegoten. De nieuwe Mitsubishi Colt werd medio dit jaar gepresenteerd en nu is ook bekend wat hij moet kosten.

De Mitsubishi Colt is er vanaf €21.990, terwijl de Clio een instapprijs heeft van €22.950. Dat komt voornamelijk doordat Mitsubishi de Colt ook met een turboloze 1.0 levert en de instap-Clio direct een 1.o met turbo heeft. Voor net geen 22 mille drukt de Mitsubishi-dealer je de sleutels van een Mitsubishi Colt met 65 pk sterke 1.0-driecilinder in handen. Deze motorversie heeft altijd een handgeschakelde vijfbak. De vanafprijs geldt voor de basisuitvoering Pure.

Net als de Clio is de Mitsubishi Colt er ook met de 1.0-turbomotor die het tot 90 pk schopt. In de Colt is ook die machine altijd aan een handbak geknoopt, maar dat is wel een exemplaar met zes versnellingen. Hij is er als Intense vanaf €24.990, als First Edition vanaf €26.990 en kost als Instyle €28.490. De Clio met deze motor is er vanaf €22.950 als Evolution. Dat maakt de Colt met deze motor dus weer duurder dan de Clio, maar toch ook weer niet. De Intense-uitvoering van Mitsubishi is namelijk rianter uitgerust dan de Evolution-uitvoering van Renault.

Ook de Mitsubishi Colt is er met een 145 pk sterke hybride aandrijflijn en heet dan Colt Hybrid. Die motorversie is er als Intense vanaf €27.990, als First Edition vanaf €29.990 en als Instyle vanaf €31.490.

Prijzen Mitsubishi Colt