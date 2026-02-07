Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Een AutoWeek-lezer heeft een defect van €4.000 aan zijn Nissan Leaf. Achteraf blijkt de garantie toch beperkingen te hebben, terwijl Peter Dinkla dacht bij aanschaf 8 jaar en 160.000 kilometer garantie te hebben. "Op de schriftelijke verklaring stond zonder beperkingen en uitsluiting. Op internet staat echter iets anders, waarop Nissan zich beroept." Dit is nou typisch een vraag die we aan onze juridisch expert van DAS kunnen voorleggen.

Peter Dinkla: “Ik heb een schriftelijke verklaring van Nissan Nederland dat de accu van onze Leaf voor acht jaar of 160.000 kilometer wordt gegarandeerd, dit zonder beperkingen of uitsluitingen. Nu het erop is aangekomen, verwijst Nissan mij naar het internet waar beperkingen worden weergegeven, zoals 5 jaar op defecten en 8 jaar op capaciteitsverlies. Ten tijde van het ontstaan van het mogelijke defect had ik geen rechtsbijstandsverzekering, dus zoek ik naar mogelijkheden om de financiële schade ad € 4.000 te beperken. Hebt u een idee? Of sta ik in mijn recht en is hier sprake van misleiding door Nissan?

Op internet staat iets anders

Deze vraag wordt beantwoord door Sjaak Drinkenburg, juridisch expert van DAS: “Zoals ik het begrijp, komt de inhoud van wat op internet staat, niet overeen met de verklaring van Nissan Nederland. De vraag is dan ook waar de fout is gelegen. Van belang is om te weten wat er ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst precies voor informatie is medegedeeld, en bekend was of - redelijkerwijs - kon zijn wat de inhoud van de garantievoorwaarden is. Als u hier onderling met de dealer niet uitkomt, kunt u overwegen om dit geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen (de verkoper moet dan wel Bovag-lid zijn) die hier dan een (bindend) advies kan uitbrengen waar partijen zich aan te houden hebben. Dit is een laagdrempelige manier van geschilbeslechting.”