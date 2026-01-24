'Heeft het echt zin om winterdiesel te tanken?'

Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Nog even volhouden, de winter duurt nog voort. Aan de pomp betekent het misschien een hoger verbruik want dat hoort bij kou. Maar autorijden in de winter betekent ook dat je als dieselrijder winterdiesel tankt. Een AutoWeek-lezer vraagt zich af of dat wel echt zin heeft.

Klaas Abbing, Hoogeveen schrijft ons het volgende: “Ik heb wel ‘ns wat gelezen over winterdiesel. Wat is dat precies, zit er verschil tussen winterdiesel en gewone diesel (of zomerdiesel?) en is het aan te raden om dit te tanken?”

Stollingstemperatuur paraffine

Deze vraag beantwoordt Eddy de Jong, die bij Carprof werkt en lid is van het expertpanel voor lezersvragen: “Dieselolie is Europees genormeerd. In norm EN590 is exact beschreven waaraan diesel als motorbrandstof moet voldoen. Het bevat onder andere een hoeveelheid paraffine. Paraffine heeft een stollingstemperatuur van rond de 0 graden Celsius. Hierdoor raken filters en leidingen verstopt, waardoor de motor niet meer loopt. In de maanden november tot en met maart wordt een additief aan dieselolie toegevoegd, waardoor de stollingstemperatuur daalt naar ongeveer -20 graden Celsius. De toevoeging van het additief zorgt wel voor een iets lagere verbrandingswaarde, waardoor het verbruik iets kan toenemen. Het is dus belangrijk om gedurende de wintermaanden ‘winterdiesel’ te tanken. Vroeger werd er nog wel eens een beetje petroleum of kerosine in de tank gegoten om uitvlokken van de paraffine te voorkomen.”