Nu de temperaturen stijgen en er niet gestrooid wordt is het de hoogste tijd om het zout van de auto te verwijderen. Naar de wasstraat dus! Al heeft AutoWeek-lezer Eddy Ongenae daar zo zijn bedenkingen bij, want wordt het water dat in de wasstraat wordt gebruikt zo ook niet hardstikke zout?

Eddy Ongenae uit Tilburg stelde ons deze vraag: “Nu we midden in de winterperiode zitten en er veel zout wordt gestrooid, vroeg ik mij af dat wanneer je dat zout onder je auto in de wasstraat wilt laten afspoelen, of het spoelwater dan ook niet erg zout wordt door al het zout van de inmiddels gewassen auto’s. Kortom: wordt de bodem van mijn auto dan niet nog erger vervuild?”

Geleidbaarheid gemeten, en dat herkent zout in water

Deze vraag beantwoordt Harry Habraken, technisch expert en voormalig IVA-docent: “De meeste rollover-wasstraten werken met leidingwater. Zout van de auto is hier geen probleem, want het gebruikte waswater wordt via slibvangers en een olie- en vetafscheider bijna schoon in het riool geloosd. Bij kettingwasstraten met een waterrecyclingsysteem met geleidbaarheidsmeting wordt de geleidbaarheid van het gebruikte waswater continu gemeten. Als deze geleidbaarheid te hoog wordt door bijvoorbeeld te veel strooizout in het gebruikte water, dan wordt er automatisch vers water toegevoegd om de geleidbaarheid weer op een normaal niveau te krijgen. Maar hoe dan ook: als er gestrooid is, vaker je auto wassen!”