Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Wordt nu al die auto's met zout erop naar de wasstraat gaan het spoelwater daarin ook zout?'

Vaker wassen

In de wasstraat

Nu de temperaturen stijgen en er niet gestrooid wordt is het de hoogste tijd om het zout van de auto te verwijderen. Naar de wasstraat dus! Al heeft AutoWeek-lezer Eddy Ongenae daar zo zijn bedenkingen bij, want wordt het water dat in de wasstraat wordt gebruikt zo ook niet hardstikke zout?

Eddy Ongenae uit Tilburg stelde ons deze vraag: “Nu we midden in de winterperiode zitten en er veel zout wordt gestrooid, vroeg ik mij af dat wanneer je dat zout onder je auto in de wasstraat wilt laten afspoelen, of het spoelwater dan ook niet erg zout wordt door al het zout van de inmiddels gewassen auto’s. Kortom: wordt de bodem van mijn auto dan niet nog erger vervuild?”

Geleidbaarheid gemeten, en dat herkent zout in water

Deze  vraag beantwoordt Harry Habraken, technisch expert en voormalig IVA-docent: “De meeste rollover-wasstraten werken met leidingwater. Zout van de auto is hier geen probleem, want het gebruikte waswater wordt via slibvangers en een olie- en vetafscheider bijna schoon in het riool geloosd. Bij kettingwasstraten met een waterrecyclingsysteem met geleidbaarheidsmeting wordt de geleidbaarheid van het gebruikte waswater continu gemeten. Als deze geleidbaarheid te hoog wordt door bijvoorbeeld te veel strooizout in het gebruikte water, dan wordt er automatisch vers water toegevoegd om de geleidbaarheid weer op een normaal niveau te krijgen. Maar hoe dan ook: als er gestrooid is, vaker je auto wassen!”

    Plaats een reactie
    Auto onderhoud Diagnose

    Lees ook

    Op Zoek Naar
    occasions voor Op Zpel Naar

    In deze occasions zit je hoog en droog voor maximaal €14.000

    Nieuws
    Seat Leon ST Cupra

    Let op: in deze gevallen keert de verzekeraar niets uit bij autoschade

    Vraag en Antwoord
    Citroen C4

    'De lak bladdert van mijn Citroën C4 uit 2008, het ziet er niet uit, is daar iets aan te doen?'

    Vraag en Antwoord
    Hyundai Santa Fe

    'Ik kan niet meer goed tanken met mijn Hyundai Santa Fe PHEV, hebben jullie een oplossing?'

    Vraag en Antwoord
    Opel Grandland X Hybrid4

    'Mijn Opel Grandland heeft roest aan de motorkap maar hij valt buiten garantie en ik krijg niets'

    Lezersreacties (0)

    Reageren

    Maak melding van misbruik

    Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

    Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.