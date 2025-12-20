Ga naar de inhoud
'Mijn dealer gaf veel meer coulance bij defecte airco dan importeur, dat is toch niet eerlijk?'

Eerlijker verdeling

28
Hyundai Ioniq

Een groot deel van de vragen die bij de redactie van AutoWeek binnenkomen gaat over garantiezaken of over coulance, indien de garantie verlopen is. Gelukkig voor AutoWeek-lezer Joep Hermans kwam hij bij de kapotte airco van zijn vijf jaar oude Hyundai Ioniq in aanmerking voor een coulanceregeling. Toch heeft hij zijn vraagtekens over de hoogte van de bijdrage van de dealer, die veel hoger is dan wat de importeur wil bijdragen.

Joep Hermans: “De airco van mijn Hyundai Ioniq is defect.  De auto is 5,5 jaar oud en dus is van garantie geen sprake meer. Omdat reparatie bijna €2.000 kost, vroeg ik mij af ik toch (enige) coulance kon krijgen. Ja: de importeur wilde €80 vergoeden, de dealer €360. Ooit heb ik over een soortgelijk geval met een Hyundai Kona gelezen, waarbij de coulance neerkwam op het verdelen van de kosten door drie: importeur, dealer en eigenaar evenveel. Dat lijkt mij redelijker. Wat vinden jullie ervan?”

Hyundai Ioniq Electric

Deze vraag legden we voor aan Sjaak Drinkenburg, juridisch expert van DAS: “Coulance is niet rechtens afdwingbaar; u bent hier aangewezen op de bereidwilligheid van dealer en/of importeur om u tegemoet te komen. Dat na circa vijf jaar een bepaald onderdeel kapot gaat, komt mij niet vreemd voor en ik denk niet dat dit als non-conformiteit kan worden geduid. Het voorstel vanuit dealer en importeur zou ik persoonlijk dan ook accepteren. Als in vergelijkbare kwesties betere voorstellen zijn gedaan qua verdeling, dan ligt het voor de hand dat dealer en/of importeur daar aansluiting bij zoekt. Maar ook hier geldt: dit is niet afdwingbaar.”

