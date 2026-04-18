Bij de Kia EV2 is de frunk niet standaard  - Back to basics

Met een vanafprijs van €27.595 is de Kia EV2 een relatief voordelige EV, zeker voor zijn formaat en prestaties. Toch maakt basisversie Essential wel duidelijk dat het heel wat moeite koste om tot die prijs te komen.

Kia EV2 42,2 kWh Essential - €27.595

Er gaat dit jaar heel wat gebeuren in het segment tussen de €25.000 en de €30.000. De Volkswagen Group trekt een heel blik kleintjes over en trapt af met een vanafprijs van €25.990, Kia zit daar met de EV2 van €27.595 maar net boven. De EV2 is echter een SUV-achtige, de Raval een hatchback. Dat de Kia prima rijdt en behoorlijk veel ruimte biedt, hebben we al vastgesteld. Nu is het hoog tijd om eens een vergrootglas bij de uitrusting te houden, want wat krijg je nu wel en vooral niet voor die basisprijs?

Een plaatje van de Essential-versie vinden is nog niet zo eenvoudig, want de Nederlandse configurator toont hem überhaupt niet. Kia’s samensteltool laat vaker te wensen over en de EV2 is daarop geen uitzondering. In België en Duitsland vonden we hem echter wel. Het verschil met de Air-versie die wel in de Nederlandse configurator zichtbaar is, is makkelijk te zien. Die Air heeft dakrails en (zwart) 16-inch lichtmetaal, de Essential doet het met wieldoppen en een ‘kaal’ dak. De Essential en de Air zijn ook de enige EV2’s zonder privacy glass en de enige zonder de ‘satijnchromen’ elementen in voorbumper, achterbumper en dorpels. Die onderdelen zijn hier dus gewoon zwart, toch net wat soberder. De verzonken deurgrepen zitten er anders dan bij Mercedes wel altijd op, maar bij de Essential en de Air moet je ze zelf naar buiten trekken. Vanaf de Plus doet een elektromotortje dat werk.

Het interieur van de kaalste Essential ziet er prima uit. Je hebt ook in de basisversie gewoon een schermcombinatie van in totaal 29-inch, adaptieve cruisecontrol zit er standaard op en de binnenspiegel is van de automatisch dimmende soort. De stoelbekleding is van een stofje dat je tot en met de Plus Advanced-versie aantreft, de climatecontrol is volautomatisch en ook parkeersensoren rondom en Kia’s HDA-snelwegassistent behoren tot de standaarduitrusting.

Strik erom en wegrijden dus? Toch maar niet, want de lijst met ontbrekende zaken mag er ook zijn. Zo doet de basisversie van de Kia EV2 het zonder stoel- en stuurverwarming, zonder in hoogte verstelbare passagiersstoel, zonder navigatie, zonder tweede zone voor de climatecontrol, zonder regensensor, zonder preconditionering van de accu en zonder verlichting in de make-upspiegeltjes. De in ongelijke delen neerklapbare achterbank is hier bovendien maar voorzien van twee gordels en twee hoofdsteunen, waarmee deze simpelste EV2 twee belangrijke nadelen in zich verenigd. Duurdere EV2’s zijn er ook als vijf- of vierzitter, maar hebben in het laatste geval een in twee delen verschuifbare bank die de Essential niet heeft.

De Air kost €30.095 en lost het eigenlijk allemaal op. Het hele hierboven genoemde lijstje is voor dat geld ineens standaard, inclusief stoel- en stuurverwarming en de uiterlijkheden die aan het begin van dit verhaal al voorbijkwamen. Altijd doen dus, want het verschil tussen de Essential en de Air is dat tussen ‘mwoah’ en ‘helemaal goed’. Nog duurdere uitvoeringen voegen vooral uiterlijkheden en echte luxe als Harman Kardon-audio en schuifdaken toe, maar geen noodzakelijkheden. De uitzondering op die regel is de frunk. De bagageruimte in de neus is weliswaar erg klein, maar zit er in de Essential en de Air überhaupt niet in. Je krijgt hem pas vanaf de Plus-versie, die minstens €32.095 kost.

Topversie GT-Line loopt tegen de €40.000 aan, maar dan krijg je standaard de 61-kWh accu en een rijbereik van dik 400 kilometer. Dat is bij de andere varianten optioneel en bij de Essential niet eens mogelijk. De absolute instapper heeft dus altijd 42,2 kWh en een actieradius van 312 kilometer, maar ook een hoger vermogen dan de duurdere variant. Hij levert 147 in plaats van 135 pk, toch mooi meegenomen.

De keuze van de auteur

De trouwe lezer weet inmiddels dat ik een ongezonde voorkeur heb voor schuifdaken. Zo’n te openen glasplaat is zowaar ook leverbaar op de EV2, vrij uniek in dit segment. Je moet er echter minimaal een Plus Advanced voor nemen en dat betekent een minimale uitgave van €34.095, of €37.595 voor een versie met grote accu. Dat is zo’n €3.000 minder dan een vergelijkbaar uitgeruste EV3 met een grofweg even grote accu, voor wie dat weten wil. Voor dat geld heb je dan meteen heerlijkheden als een dik audiosysteem, sfeerverlichting en elektrische stoelverstelling. Dit is dus wel degelijk de EV2 voor-als-het-budget-het-toelaat, waarbij ik de nog duurdere GT-Line met veel plezier aan me voorbij laat gaan.

Een motivatie die puur is gebaseerd op mijn eigen persoonlijke voorkeur voor een elektrisch bedienbaar luikje boven mijn hoofd, is echter niet zo relevant voor de gemiddelde EV2-koper. Negeer ik die persoonlijke wens en stel ik me wat bescheidener op, dan biedt de Air-versie eigenlijk alles wat je hartje begeert. De kleine 42,2-kWh accu lijkt me voor het type auto zelfs ook nog best oké, zeker omdat deze versie even snel laadt als de duurdere variant (115 kW) en het hier om een LFP-accu gaat die je straffeloos en dagelijks volledig kunt benutten. Ik ga voor de Kia EV2 met vijf zitplaatsen en dus zonder ‘schuifbank’, verbaas me over het uitgebreide aanbod van niet minder dan tien exterieurkleuren en kies daaruit het bijzondere ‘Vanilla Blossom’ van €795. Het totaal komt daarmee op €30.890.

De foto’s boven dit verhaal komen uit een buitenlandse configurator en zijn scherper gemaakt met AI. Verder is er niets aangepast.