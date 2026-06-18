De Maserati GranCabrio en GranTurismo zijn zo'n drie jaar oud. Samen met de - overigens nu ook vernieuwde - Grecale heeft het huidige 'Gran-duo' Maserati niet aan geweldige verkoopcijfers geholpen. Het nieuws: de Nettuno V6 blijft, evenals de elektrische Folgore-versies die slechts goed zijn voor een klein deel van de verkopen.

De GranCabrio en GranTurismo krijgen een vernieuwd front. De grille is anders van vorm en is ontdaan van de verticale spijlen. In de tevens volledig nieuwe voorbumper is vooral meer zwart toegepast. De versies met Nettuno V6 hebben aan weerszijden van de bumper een opening met gaaswerk, terwijl de Folgore-versies hier een dicht paneel hebben. Het extra zwart in de voorbumper moet de breedte van het Italiaanse duo benadrukken, aldus Maserati. De koplampen en achterlichten hebben helderder glas dan voorheen.

Geen facelift zonder nieuwe kleuren en dus introduceert Maserati een zevental nieuwe lakkleuren: Matte Green Jupiter, Blu Denim, Matte en Gloss Bronzo, Grigio Mistero, Rosso Velluto en Oro Lirico. Ook met betrekking tot het interieur is er nieuws: er is een nieuw stuurwiel, het digitale klokje met analoge uitstraling is herzien en voortaan kies je de rijrichting middels metalen knoppen die de platte druktoetsen van voorheen vervangen.

V6 én elektrisch

Dan de techniek. De Nettuno V6 met voorkamerverbranding – de trots van Maserati – mag blijven. Deze 3.0 V6 met twee turbo's is er in twee vermogensversies: 490 pk en 590 pk. De 490 pk sterke variant ligt in de Modena-uitvoering, de 590 pk krachtige variant huist in de voorheen 550 pk sterke Trofeo. De elektrische Folgore-versies schoppen het net als voorheen tot 762 pk. Bij de elektrische varianten kan de elektromotor zich nu – de Grecale kon het al – loskoppelen wanneer zijn krachten niet nodig zijn. Samen met onder meer aerodynamische aanpassingen en verbeterde software levert dat de Folgores een elektrisch bereik op van tot 540 kilometer. Dat is ruim 90 kilometer meer dan voorheen. De accu heeft een netto-capaciteit van 83 kWh. Snelladen kan met 270 kW.

Country

De Modena- en Folgore-versies hebben een nieuwe rijmodus: Country. Volgens Maserati kan het duo daarmee dingen 'waar je normaal een terreinwagen voor nodig hebt'. Dat lijkt ons wat overdreven, maar handig voor wie lekker afgelegen woont en dagelijks over een zandpad moet is het wel. In Country-modus stelt de luchtvering zich zodanig in dat je 2 centimeter meer bodemspeling hebt. Het systeem werkt tot een snelheid van 120 km/h. Maserati zegt verder onder meer het uitlaatgeluid te hebben verbeterd.