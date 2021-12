Wat voor auto koop je nog voor 1.500 euro?

Een tweedehands auto aanschaffen is voor de gemiddelde Nederlander meestal een flinke aanslag op de spaarrekening en de stijgende prijzen maken het er niet beter op. Toch is er nog genoeg te vinden aan de onderkant van de markt. Wat valt er vandaag de dag nog te halen met een budget van €1.500? We gaan op zoek!

Veel voor weinig

Suzuki Wagon R++ 1.3S Limited

2003

90.217 km

€1.350

De Suzuki Wagon R+ lijkt gemaakt voor de oudere medemens die verlangt naar een hoge instap, voor de brave huisman of -vrouw die een boodschappenauto zoekt. Maar deze Suzuki is er vooral voor mensen die maling hebben aan wat een ander denkt en die de geweldige kwaliteiten van deze kleine MPV kunnen waarderen. Betaalbaar, prima prestaties, goede betrouwbaarheid en veel ruimte. Deze budgetauto maakt het allemaal waar en het is dus niet zo gek dat deze Wagon R+ en zijn Duitse evenknie, de Opel Agila, zo’n succes zijn geweest. Wij zijn gestuit op dit fraaie grijze exemplaar, dat zijn sportieve aspiraties toont met mooie wieltjes en een spoiler voor de extra downforce. Verder beschikt deze Limited-uitvoering onder meer over mistlampen voor, een airco en elektrisch bedienbare ramen. De Japanner heeft een apk tot en met juli 2022 en heeft slechts twee eigenaren gehad.

Ingekorte 3-serie

BMW 316i Compact Executive

2000

149.187 km

€1.450

Een BMW met ruim twintig jaar levenservaring en verlopen apk is niet de verstandigste koop. Maar als tegenwicht voor de ­ultiem rationele Wagon R+ nemen we deze Dreier Compact toch mee. Dit is de goedkopere, ingekorte 3-serie, maar hij heeft toch al het leuks dat de grote broer ook te bieden heeft, dus achterwielaandrijving, een goede wegligging en een sportief voorkomen. Dit exemplaar is een 316i Executive met een gezonde 105pk en en 165 Nm aan koppel. De optielijst is lekker overzichtelijk en vermeldt onder meer een automaat, airco, centrale deurvergrendeling, stuurbekrachtiging en elektrische bedienbare ramen en spiegels. Het is een origineel Nederlandse auto en er worden slechts twee eigenaren vermeld. Een nieuwe apk zou wat ons betreft wel een een harde eis zijn bij het onderhandelen

Supermini

Seat Arosa 1.4 Stella

2002

72.932 km

€1.445

Aanschouw de Volkswagen Lupo, maar dan met een Spaans-Italiaans sausje er overheen. Deze Seat Arosa is het tweelingbroertje van de Duitse ‘supermini’ en is getekend door Walter de’Silva. Precies, de Italiaanse topdesigner die onder meer verantwoordelijk is voor de Alfa Romeo 145, 146 en 156. Het is een goed smoelende A-segmenter, die behoorlijk volwassen rijdt en nog gewoon is voorzien van een 1.4-viercilinder. Kom daar nog maar eens om bij de A-segmenters van nu. Voorin zit je goed en krijg je al snel de indruk met een grotere auto onderweg te zijn door het ruim opgezette interieur. aar zodra je een blik naar achteren werpt, ben je direct een illusie armer: het blijft een kleine stads­rakker. De achterbank is niet fijn voor volwassenen en de kofferbak meet slechts 130 liter. Wij hebben dit exemplaar gevonden met een lage kilometerstand en een apk tot en met 22 juli 2022.