Mercedes-Benz geeft inkijk wintertest EQA

Het is misschien even een mentaal omschakeling, maar in de video worden we meegenomen naar de besneeuwde Zweedse landschappen voor de wintertests van de EQA. De in het Duitse Sindelfingen ontworpen EV mag zich in het Noord-Zweedse Arjeplog van zijn beste kant onder winterse omstandigheden laten zien. Het koude winterweer is voor EV’s namelijk nog een van de grootste uitdagingen om te verslaan. In de wintermaanden zien eigenaren de actieradius van hun EV met de graad verslechteren.

Michel Möller, teamleider van de wintertests van de EQA, legt in de video uit welke tests de nieuwe elektrische auto allemaal ondergaat. Zo wordt in een koelcel de temperatuur tot -25 graden teruggebracht om te kijken hoe de batterijen zich onder deze condities houden. Op uitgestrekte bevroren meren legt de Benz kilometers af om te zien hoe de wegligging is. Daarbij wordt ook gekeken hoe de interieur- en exterieurdelen en alle functies zich houden: van de winterbanden tot het navigatiesysteem.

In de video is de EQA nog van een dikke laag plastic voorzien om de koets voor de buitenwereld te verbergen. Het lukt Mercedes-Benz echter niet om ervoor te zorgen dat het niét duidelijk wordt dat de EQA veel gelijkenissen heeft met de reguliere GLA. Hoewel er over specificaties nog niet veel bekend is, rekenen we op een elektrische actieradius van zo’n 400 kilometer. Tegen eind 2022 wil Mercedes-Benz tien volledig elektrische auto’s in zijn gamma hebben.