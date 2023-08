De Mercedes-Benz EQE is in blijde verwachting van een kleiner broertje, een elektrische CLA-achtige die waarschijnlijk EQA gaat heten. De Mercedes-Benz EQA duikt nu opnieuw op in zijn testkostuum.

Mercedes-Benz pakt lekker door met zijn elektrische modellengamma. Na de EQS en de EQE komt er straks ook onderin het aanbod een elektrische sedanachtige. Die krijgt dus logischerwijs de naam EQA op zich gedrukt, waarbij de huidige EQA vermoedelijk wordt omgedoopt tot EQA SUV. De Mercedes-Benz EQA belooft net als zijn grotere broers een behoorlijk aerodynamisch gelijnd model te worden, zij het met iets traditionelere verhoudingen. Zoals nu ook weer te zien is, krijgt de EQA in tegenstelling tot de EQE en EQA een vrij vlakke 'motorkap' en achterklep.

We hebben de Mercedes-Benz EQA begin dit jaar al laten schetsen door onze illustrator en deze nieuwe spionagefoto's tonen dat hij aardig in de buurt zat. De EQA krijgt een CLA-achtig silhouet, maar dan met onder meer iets subtielere en aan elkaar geknoopte achterlichten, vrij laag in het front geplaatste koplampen en een redelijk stompe neus. Onder de koets houdt zich een nieuwe MMA geheten basis schuil, waarvan we hoge laadvermogens (pakweg 350 kW) en een actieradius van tenminste 500 km kunnen verwachten. Dat platform is (in tegenstelling tot de EVA-basis van de EQE en EQS) niet dedicated voor elektrische auto's en dat betekent mogelijk dat er een brandstofbroer van de EQA komt. Dat zou dan de nieuwe CLA kunnen worden, al zijn we dan echt nog een beetje aan het gokken.

Benieuwd hoe de EQA er straks komt uit te zien? Hou dan zeker het nieuws in de gaten in de eerste week van september. Dan vindt IAA Mobility plaats in München en Mercedes-Benz schotelt daar een conceptuele voorbode van de EQA voor.