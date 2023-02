Mercedes-Benz EQA sedan: het kleine EQE-broertje - Vooruitblik

De elektrische EQ-modellen zijn niet meer weg te denken bij Mercedes-Benz. Het begon alweer vijf jaar geleden met de EQC en tweeënhalf jaar later kwam er versterking in de vorm van de EQA. Daarna is de focus grotendeels verlegd naar de hogere segmenten, maar nu stomen de Duitsers opnieuw een compacte EQ klaar. Een sedan, dus echt een klein broertje van de EQE en EQS.

Met de komst van de EQE, EQS en diens SUV-broers is het elektrische modellenaanbod van Mercedes-Benz in de hogere segmenten al lekker uitgebreid. Lager in het gamma is het nog wat rustiger. De EQA, de EQB en de EQC bedienen die hoek van de markt, maar dat zijn alle drie SUV’s. Wie in die segmenten de voorkeur geeft aan een wat lagere, meer gestroomlijnde elektrische auto, kan bij Mercedes-Benz nu nog niet terecht. Maar binnenkort wel. Want er zit een elektrisch aangedreven C-klasse-equivalent in het vat, en terwijl de reguliere A-klasse het veld ruimt, komt er wel een (weliswaar wat hoger in de markt staand) elektrisch model voor terug.

De ‘EQA sedan’ komt naast de bestaande EQA in het aanbod, logischerwijs zou de EQA vanaf dat moment daarom als EQA SUV door het leven moeten gaan en de nieuwkomer simpelweg EQA heten. Dat zou althans in lijn zijn met de strategie die Mercedes momenteel hanteert in de hogere segmenten. Maar naar verluidt zetten de Duitsers per 2025 helemaal een streep door de EQ-aanduiding en daarmee is een andere naam niet uit te sluiten. Voor het gemak hebben we het nu maar even over de EQA.

Compacte sedan

Kort geleden gaf hij zijn eerste levensteken, verborgen onder een dikke laag camouflage­materiaal. Dat kon niet verhullen dat het een compacte sedan wordt die zowel overeenkomsten met de EQE en EQS als de A-klasse Limousine en CLA vertoont. Vooral de CLA lijkt model te hebben gestaan voor de vorm van de EQA. Die vult dus niet alleen het gat dat de A-klasse Limousine achterlaat, maar gaat ook fungeren als elektrisch alternatief voor de CLA. Met de EQE en EQS liet Mercedes-Benz al zien dat de jacht naar de laagst mogelijk Cw-waarde leidt tot een aalglad koetswerk.

Bij de EQA lijkt Mercedes-Benz daarin wat minder ver te gaan. De nieuwste EQ-telg krijgt een wat traditioneler lijnenspel met een duidelijke neus en kont. Wel degelijk met de focus op aerodynamische efficiëntie, alleen gewoon net wat minder extreem. Verwacht in elk geval, zoals onze illustrator hier laat zien, een gesloten paneel op de plek waar je normaliter een grille zou verwachten. Dat is helemaal in lijn met de andere EQ-modellen. Uiteraard zijn de koplampen en achterlichten op het oog aan elkaar verbonden met een balk ledverlichting. Geheel zoals dat tegenwoordig lijkt te ‘moeten’ in autoland en het is een typisch EQ-kenmerk. Opvallend detail: het gespotte prototype had geen verzonken handgrepen en dat zou je toch wel verwachten. We zetten er voorzichtig op in dat het productiemodel die straks wel heeft.

Nieuwe basis

Niet alleen met het uiterlijk gaat Mercedes bij de EQA iets minder ver dan bij de EQE en EQS, de technische basis is ook anders. De EQA rust namelijk, net als de andere nog te onthullen compacte modellen, op een nieuwe basis. Dat zogenoemde MMA-platform is zowel voor brandstofmotoren als voor elektrische aandrijving bestemd. Geen dedicated EV-platform, maar wel ‘electric first’. Het moet vooral geschikt zijn voor accupakketten en elektromotoren en daarmee moeten betere prestaties mogelijk zijn dan bij bijvoorbeeld de bestaande EQA en de EQC. Die staan immers nog op een basis die vooral voor brandstofmotoren is bedoeld. We mogen rekenen op zeer snel laden (tot wel 350 kW) bij modellen op de MMA-basis. De actieradius van de EQA ligt ongetwijfeld ruim boven de 500 km. In 2024 is alles duidelijk, want dan verwachten we de onthulling.