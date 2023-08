Elektrische Mercedes-Benz EQA en EQB vernieuwd

Mercedes-Benz heeft de modellen aan de onderkant van zijn leveringsgamma de laatste maanden stapsgewijs vernieuwd. De GLA en GLB gingen in maart dit jaar onder het mes en nu zijn de EQA en EQB geheten elektrische equivalenten van dit twee modellen gefacelift.

De Mercedes-Benz A- en B-klasse gingen in oktober vorig jaar onder het mes, de CLA en CLA Shooting Brake werden in januari dit jaar opgefrist en enkele maanden later werden ook de GLA en de GLB vernieuwd. Daarmee had het merk bijna al zijn in de 'compacte' modellen gefacelift. Bijna. De elektrische Mercedes-Benz EQA en EQB wachtten namelijk nog op vernieuwing, maar vanaf nu is ook dat elektrische tweetal weer helemaal actueel.

Het zal je ongetwijfeld niet verbazen dat ook de facelifts die Mercedes-Benz op de EQA en EQB doorvoert, niet heel ingrijpend zijn. Bij de vernieuwde GLA en GLB moest je bijvoorbeeld ook goed kijken om de verschillen met de pre-faceliftversies te zien. Toch pik je het vernieuwde tweetal er zo uit. Zo bikt Mercedes-Benz de horizontale sierdelen weg uit het tussen de koplampen gehuisveste Black Panel en voegt het er een speels patroon met Mercedes-sterren aan toe. Daarmee kruipen de EQA en EQB visueel dichter naar auto's als de EQE en EQS toe. De EQA en EQB krijgen daarbij een subtiel gewijzigde lichtsignatuur in de koplampen, compleet met op de hoeken een nieuw minuscuul uitlopertje in de led-dagrijverlichting. De koplampen worden voortaan visueel met elkaar verbonden door een ledstrip die bovenin het zwarte paneel ertussen is geplaatst.

Meer visueel nieuws? Zeker. De Mercedes-Benz EQA en EQB krijgen een nieuwe voorbumper en ook zijn de achterlichten nu anders ingevuld. Opnieuw loopt er bij beide modellen een lichtbalk over de hele breedte van de achterzijde, maar de lichtsignatuur op de hoeken is bij de EQA meer 'ingevuld' dan voorheen. De achterlichten van de EQB zijn op andere wijze opgefrist en zijn voortaan opgebouwd uit meerdere horizontale strepen. De Mercedes-Benz EQB is daarbij - als vijfzitter - voor het eerst als optie te krijgen met een trekhaak.

Ook in het interieur van het elektrische duo vallen nieuwigheden te bespeuren. Zo krijgen de EQA en EQB nieuwe stuurwielen met aanraakgevoelige knoppen. Daarbij zijn er nieuwe houten sierdelen beschikbaar. Beide modellen profiteren van de komst van een vernieuwd MBUX-multimediasysteem. Het centrale display is daarbij nu standaard. Mercedes-Benz brengt verder nieuwe camera's, waaronder een nieuwe achteruitrijcamera en fijngeslepen actieve en passieve veiligheidssystemen naar het tweetal.

Groter bereik

De Mercedes-Benz EQA had als 250+ voorheen een bereik van tot 524 kilometer. Mercedes-Benz heeft die weten te vergroten tot 560 kilometer, onder meer door de montage van efficiënter rubber met een lagere rolweerstand. De Mercedes-Benz EQA 250 - zonder + - heeft net als de EQA 250+ een 190 pk en 385 Nm sterke elektromotor. Zijn 66,5 kWh accu levert de EQA 250 een bereik op van tot 528 kilometer. De EQA 250+ heeft een 70,5 kWh accupakket. Op de internationale motorenlijst komen we ook de vierwielaangedreven EQA 300 4Matic en de EQA 350 4Matic tegen. De EQA 300 4Matic heeft 228 pk en 390 Nm sterke aandrijflijn en komt tot 459 kilometer ver dankzij de 66,5 kWh accu. De EQA 350 4Matic heeft hetzelfde pakket, maar is met 292 pk en 520 Nm weer een stuk krachtiger. Zijn bereik: tot 459 kilometer.

De Mercedes-Benz EQB staat als 250+ en als 300 4Matic en 350 4Matic op de internationale motorenlijsten. Motorisch komen die smaken overeen met de gelijknamige versies van de EQA. De EQB 250+ heeft een bereik van tot 536 kilometer. De EQB 300 4Matic en 350 4Matic komen beide tot 448 kilometer ver op een een volle accu.

Mercedes-Benz slaat de orderboeken van de vernieuwde EQA en EQB in de herfst open. Begin 2024 staat ze bij de dealers. Prijzen volgen.