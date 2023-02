Meer uitvoeringen Maserati GranTurismo onderweg

Met een volledig elektrische versie, een Modena én een Trofeo is er nu al heel wat te kiezen bij de nieuwe Maserati GranTurismo, maar het aanbod wordt in de toekomst nog flink uitgebreid.

De nieuwe, tweede generatie van de Maserati GranTurismo werd in oktober gepresenteerd. We konden er onlangs al mee op pad en als je dit leest, vind je elders op de site een video met onze eerste ervaringen. Tijdens die productpresentatie spraken we in Italië met Davide Danesin, de ontwikkelingschef van onder meer de GranTurismo-modelserie. Logischerwijs doet Danesin nog niet álle toekomstplannen met zijn gloednieuwe geesteskind uit de doeken, maar hij is niet te beroerd om alvast wat tipjes van de spreekwoordelijke sluier op te lichten.

Eén van de opvallendste eigenschappen van de nieuwe GranTurismo is dat het een vierwielaandrijver is. Dit geldt voor zowel de benzinemodellen (Modena en Trofeo) als de elektrische Folgore. Desgevraagd geeft Danesin aan dat de markt hierom vraagt en dat vierwielaandrijving voor de huidige line-up ‘gewoon de beste keuze’ bleek. Maar dat sluit niet uit dat er in de toekomst achterwielaangedreven GranTurismo’s komen, voegt hij er meteen aan toe. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat er een sportieve (benzine-)topversie komt die wél al het vermogen naar achteren stuurt, in de geest van de Maserati MC Stradale van weleer.

Voorde elektrische variant wacht er eveneens gezinsuitbreiding. Danesin noemt de huidige Folgore nadrukkelijk ‘het topmodel van de reeks’, waarmee de deur openstaat voor nieuwe, minder krachtige elektrische GranTurismo’s. De huidige Folgore haalt uit drie elektromtoren dik 750 pk en knalt in 2,7 tellen van 0 naar 100, iets minder vlot lijkt ons inderdaad niet meteen een probleem. Ook hier geldt dat achterwielaandrijving niet ondenkbaar is, al ligt voor de EV een vierwielaangedreven configuratie met twee in plaats van drie elektromotoren wellicht meer voor de hand.

Cabrio

Wat we al wisten, is dat er van de dichte GranTurismo weer een GranCabrio komt. Extra speciaal is de volledig elektrische GranCabrio Folgore, die bij zijn introductie de eerste échte elektrische cabriolet lijkt te gaan worden. Alleen dat al maakt hem buitengewoon interessant, zoals de dichte GranTurismo Folgore feitelijk ook de eerste in zijn soort is.

Meer modellen op deze basis

De gezinsuitbreiding bij Maserati beperkt zich niet tot de GranTurismo, blijkt in Italië. Met de MC20, de Grecale en de nieuwe GT is de line-up weliswaar deels lekker actueel, maar met name de Ghibli en Quattroporte schreeuwen om vervanging. Maserati doet daar nog geen concrete uitspraken over, maar meldt wel dat er meer modellen onderweg zijn op het platform van de GranTurismo. Dat platform staat intern bekend als Giorgio Sport, omdat het wat eigenschappen deelt met het Giorgio-platform van de Alfa Romeo’s Giulia en Stelvio. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat de opvolger van de twee sedans, wat naar verluidt één auto gaat zijn, op deze basis staat. Uiteraard verschijnt er van deze auto dan een elektrische Folgore, die in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen bij Maserati.