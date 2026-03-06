Ga naar de inhoud
Hopelijk kan deze facelift het tij keren voor de Maserati GranTurismo en GranCabrio

Blijft uniek

Maserati Granturismo Grancabrio facelift spyshots
Jan Lemkes
Objectiviteit uit: de huidige Maserati GranTurismo/GranCabrio is een bloedmooie auto. Objectiviteit aan: hij verkoopt voor geen meter. Het is te hopen dat deze facelift daarin verandering kan brengen, al houdt Maserati het waarschijnlijk subtiel.

Voor de huidige GranTurismo en GranCabrio (de laatste is de open variant van de eerste) trok Maserati in 2022 alles uit de kast. De auto kreeg een volledig nieuwe en prachtige koets, een bijzondere Nettuno-V6 en zelfs een volledig elektrische versie, tot nu toe ongezien in dit segment. Sinds een paar jaar kun je dus een prachtige Italiaanse GT-kopen, desnoods met stoffen cabriokap, met volledig elektrische aandrijving. Uniek!

Uniek, maar niet persé succesvol. Elektrische exoten blijven moeilijke handel, zoals zelfs Rimac-baas Mate Rimac ooit moest toegeven. De benzineversies zijn er ook nog, maar kennelijk kiezen veel mensen toch liever voor een voor de hand liggend alternatief als de Porsche 911. Wellicht wordt de Maserati in de nabije toekomst toch nog wat verleidelijker, want er komt een facelift aan. Deze testauto’s – de GranCabrio elektrisch, de GranTurismo met V6 – hebben een gecamoufleerd front en een afgedekt dashboard. Daar zit ongetwijfeld het nieuws, al hebben we de ‘kleurloze’ achterlichten van de coupé ook nog niet eerder gezien.

Maserati Granturismo Grancabrio facelift spyshots

Op benzinegebied kwam er vorig jaar nog een nieuwe instapper, dus technisch verwachten we daar weinig nieuws. Wel lijkt de kans groot dat de elektrische aandrijflijn van de GranTurismo en GranCabrio Folgore een upgrade krijgt. Hij zou bijvoorbeeld iets efficiënter kunnen worden: de huidige Folgore komt op 83 kWh maar 435 kilometer ver.

Maserati GranCabrio Maserati GranTurismo Elektrische Auto Supercars & Sportscars

